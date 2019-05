29 Mayo 2019 04:03:00

Paraíso en peligro

“La laguna de Bacalar es un sitio paradisíaco: está rodeada de frondosa vegetación en sus más de 40 kilómetros de longitud, y en sus aguas prístinas se perciben hasta siete tonalidades que van desde el turquesa hasta el verde profundo, pues en toda su extensión la laguna posee diversidad en los suelos de fondo y en sus niveles de profundidad.Ubicado al sur del estado de Quintana Roo, Bacalar es un pequeño municipio de un poco más de 11 mil habitantes cerca de Chetumal”.ESTROMATOLITOSWikipedia: “Los estromatolitos (término creado en 1908 del griego = cama/alfombra y = piedra) son estructuras minerales, bioconstrucciones, finamente estratificadas de morfologías diversas, originados por la producción, captura y fijación de partículas carbonatadas por parte de biopelículas de cianobacterias en aguas someras. Las cianobacterias, mediante fotosíntesis, liberan oxígeno y captan de la atmósfera grandes cantidades de dióxido de carbono para formar carbonatos que, al precipitar, dan lugar a la formación de los estromatolitos.Los estromatolitos son fruto de la actividad de agrupaciones de células en colonias formando rocas sedimentarias. Se encuentran estromatolitos fósiles en todas las eras geológicas y uno de los indicios más antiguos de vida en la Tierra son las estructuras estromatolíticas de hace 3 mil 500 millones de años encontradas en Warrawoona, Australia.Actualmente, solo se forman en algunos raros lugares preservados, como la laguna de Bacalar o la laguna Cichankanab, en Quintana Roo, o en la laguna de Alchichica en Puebla, en Cuatro Ciénegas en Coahuila, o en Laguna Amarga, Chile, o en San Juan de Marcona, Perú, a 3 mil metros de altura en Socompa y Tolar Grande, Salta.Investigadores de la NASA redescubrieron estromatolitos vivos en la zona de la Puna Salteña, en el norte de Argentina, y en seis “ojos de mar” (lagunas pequeñas, profundas y muy saladas) en el departamento Los Andes, Argentina. La particularidad de estos estromatolitos es que el ambiente en el que se forman es extremo, con alta radiación ultravioleta, entorno muy salino y con altos niveles de arsénico”.PRIMERA EXTINCIÓN“Hace unos 3 mil 500 millones de años, cuando en los océanos ya existían millones de células vivas, aparecieron los estromatolitos, y entre 2 mil 500 y mil millones de años atrás, los arrecifes de estromatolitos estaban ampliamente expandidos y produciendo oxígeno de forma masiva, causando la primera extinción en masa del planeta y provocando un cambio drástico en la atmósfera terrestre, que perdura hasta nuestros días”.MAZATLÁNEl Erny: “Antes de pasar a mejor vida, mi madrina de primera comunión, Consuelito Velázquez (concertista de piano clásico y compositora de Bésame Mucho, entre otros temas) hablé por teléfono con ella en repetidas ocasiones. Sabedora de que yo, en ese entonces colaboraba para RCA Victor, su casa disquera, y donde su marido Mariano Rivera Conde (nativo de La Noria, Sinaloa) fungió como director artístico de la compañía, me comentó que le había escrito una canción a Mazatlán (le encantaba Mazatlán), y me solicitó cabildeara la idea para que se la grabaran. Lo hice, pero no funcionó la idea. Sony Music compró la compañía y cambiaron los planes de grabación.También anda por ahí una versión musical intitulada: In Mazatlán, que grabó en 1975 el grupo musical WAR, banda del sur de California (Long Beach) y compuesta por afro-americanos, con excepción de Lee Oskar, quien tocara la armónica en el grupo. Tuvieron grandes éxitos en los 70: Cisco Kid, Low Rider, Spill the Wine, etc. Cuando vino el grupo musical de rock-pop latino Azteca a tocar a Mazatlán la Semana Santa de 1974, grupo formado por los hermanos Coke y Pete Escovedo (éste, papá de Sheila E, cantautora multi-instrumentista productora discográfica, actriz) percusionistas y exintegrantes de la banda de Carlos Santana, vinieron de invitados con ellos un par de miembros de la banda de WAR. Les gustó tanto Mazatlán, que le compusieron dicha canción”. https://www.youtube.com/watch?v=ulaKO2k14wA