29 Marzo 2020 04:10:00

Parece inminente

La idea de diferir la fecha de la elección de diputados locales, e incluso cancelar el proceso y retomarlo el próximo año, cobra fuerza en círculos electorales. La medida tendría un efecto inevitable: un decreto para ampliar el periodo de función de los actuales legisladores, cuyo lapso finaliza constitucionalmente el 31 de diciembre.



Algunas voces señalan que lo ideal es reponer el proceso electoral y convocar a elecciones en diciembre, de tal manera que los comicios se desarrollen entre febrero y marzo. Lo siguiente sería que se concrete la transición, pero para entonces la siguiente legislatura quedaría corta, pues nada repondría los dos, tres o más meses que les comería el cambio de fecha de los comicios.





Emergencia sanitaria



A lo anterior habría que sumarle cuál de las fuerzas políticas representadas actualmente en el Poder Legislativo se haría del control y de la presidencia de la Junta de Gobierno, por ahora y hasta diciembre en manos de Unidad Democrática y su coordinador, Emilio de Hoyos Montemayor.



Por ley le correspondería de nuevo al PRI, con Jaime Bueno, como ocurrió en el primer año de la legislatura. Pero por lo pronto la bolita está en el terreno del Instituto Nacional Electoral, de Lorenzo Córdova y de la Secretaría de Salud federal, de Jorge Alcocer, pues se debería decretar emergencia sanitaria en Coahuila para consumar el cambio. Así de simple, así de completo.





La misma



Y como Gabriela de León Farías, para más señas consejera presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, se tomó en serio aquello de no ir a la oficina y aislarse en casa, pues no pudo recibir a los representantes del Partido del Trabajo, pero eso no impidió que de inmediato respondiera al planteamiento que presentaron.



A través de una videograbación que difundió, quien cobra como consejera titular del IEC repitió lo que desde el principio dijeron los enterados, es decir, que la autoridad encargada de determinar la eventual suspensión del proceso electoral y cambiar la fecha de los comicios, es el Instituto Nacional Electoral de Lorenzo Córdova Vianello, y del Poder Legislativo, pues se trata de cumplir con un mandato constitucional.





No hay Gobierno



La orden de Andrés Manuel López Obrador para suspender las actividades del Gobierno federal dejó sin sus representantes en Coahuila. Salvo por el superdelegado Reyes Flores Hurtado, quien sigue en el frente de batalla, el resto anticipó vacaciones y los perjudicados, como siempre, son los ciudadanos.



La disposición de AMLO implica que solo permanezcan en su puesto los funcionarios vinculados con la contingencia por el Covid-19 y los que tienen tareas en materia de seguridad pública. ¿Y los demás? Imagínese, ¿cómo andan las cosas en la Comisión Federal de Electricidad, en Conagua, Infonavit, o en oficinas de interés para los campesinos, como la Sagarpa? Literalmente le valió.





Amor en la ‘cuatroté”



Al interior del partido de moda, es decir, Movimiento Regeneración Nacional hay muchas dudas y sorpresa por la actitud de una de sus protagonistas en la Región Centro del estado. Se trata de Claudia Garza del Toro, quien no terminó bien como dirigente estatal, pues salió con cuentas mochas.



El caso es que para los propios morenistas, la carrera de la actual subdelegada regional del Gobierno federal en Monclova no se puede explicar sin el respaldo del ahora senador, Armando Guadiana Tijerina, y de quien para efectos prácticos es su jefe, es decir, el superdelegado estatal, Reyes Flores Hurtado.



Pero en las últimas semanas si algo ha hecho la funcionaria es despotricar en contra de sus padrinos y hay quienes encontraron la explicación. Resulta que doña Claudia no solo encontró el amor, sino también nuevo padrinazgo. Ya le iremos dando los detalles, pero por lo pronto le decimos que la telenovela está buenísima.





Les llegó lo virtual



Los que no se quisieron quedar atrás con el tema de las sesiones virtuales fueron los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, que preside Sergio Díaz Rendón.



Junto a sus compañeros Elena Treviño Ramírez y el panista –esto último es mera definición– Ramón Guridi, Díaz Rendón desarrolló sesión plenaria en la que también por teleconferencia atendieron las intervenciones de los representantes de Morena y el Partido del Trabajo, quienes según esto andan muy molestos porque en el IEC no les quisieron reconocer su coalición.





Elección panista



Por lo pronto, los que se van a concentrar hoy en el local de la dirigencia municipal, contrario a todas las disposiciones sanitarias de evitar aglomeraciones, son los representantes del Partido Acción Nacional, que en lo estatal encabeza Jesús de León Tello.



La cúpula panista convocó a elecciones internas este domingo para seleccionar abanderados en los distritos 13 y 14 de Saltillo y 8 y 9 de Torreón. En el Distrito 13 la disputa está entre Javier Torres y Carlos Ramos y en el 14, entre Rosario Jiménez y Lizeth Esper. A ver qué resulta.