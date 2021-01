24 Enero 2021 04:10:00

Paredes y Long, para diputados

Paredes y Long, para diputados



Los que prácticamente tienen la ruta definida para lo que viene, son los alcaldes de Monclova y San Juan de Sabinas, Alfredo Paredes López y Julio Iván Long Hernández, respectivamente. Nos aseguran que en el interior del Partido Acción Nacional no tienen oposición para competir por una diputación federal. Paredes, por el Distrito 3 y Long, por el 1 o el 2.







No estaba en el horizonte



Como se lo comentamos, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que preside José Luis Vargas Valdez, no le dedicaron más de cinco minutos a revertir el fallo del Tribunal Electoral del Estado, al frente del cual está Sergio Díaz Rendón, respecto a la doble reelección y lo cierto es que para cuando el caso llegó a la última instancia, ya no estaba en el horizonte de nadie, pues los que en su momento fueron protagonistas, para entonces tenían otra ruta definida.



De hecho, en el último trayecto la atención sobre los comicios concurrentes la puso Morena, como otra muestra de que siguen con la brújula desconfigurada.







Nadie le cree



Para muchos, es increíble que Reyes Flores Hurtado defienda a las brigadas de Morena, también conocidas como Servidores de la Nación, que han ocupado los hospitales para vacunarse contra el Covid-19, cuando todavía hay médicos, enfermeras, camilleros, paramédicos y personal de limpieza de los hospitales, sin recibir el antídoto. Y si los defiende, es porque dependen de él y hasta familiares tiene.



En más de esto. Durante la semana, el delegado federal en Coahuila criticó al diputado Francisco Javier Cortez Gómez, quien también milita en la cuatroté, por recibir la vacuna, pero no crea que la indignación del expanista es legítima, los propios morenistas aseguran que lo hace porque el legislador no es de su tribu, sino de las hermanas Hortensia y Miroslava Sánchez Galván, a quienes no quiere de cerca, pues le andan disputando el cargo.







Dedazo para Monreal



Un pleito de pronósticos reservados se aproxima en Morena, muy cerca de Coahuila. Mario Delgado Carrillo, para más señas, dirigente nacional del partido de moda, estuvo este sábado en Zacatecas, para levantar la mano al expeteísta, David Monreal Ávila, como precandidato único al Gobierno estatal.



El dedazo de la dirigencia nacional de Morena a favor del hermano del senador Ricardo Monreal Ávila, no gustó a la militancia y algunos personajes que desde el principio estuvieron con el partido, alzaron la voz para inconformarse.



Entre los inquietos están el senador José Narro Céspedes, dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y José Luis Medina Lizalde, fundador de Morena y, en su momento del PRD, en aquella entidad.







En los registros



Los que se dejaron ver este sábado en el edificio del PRI del bulevar Francisco Coss, en Saltillo, fueron José María Fraustro Siller, candidato a la alcaldía de Saltillo, y el diputado local Eduardo Olmos Castro, presidente de la Junta de Gobierno y coordinador de la mayoría del tricolor en el Palacio de Coss.



Desde las 10 de la mañana y hasta las 13:00 horas, los aspirantes a diputados federales tenían cita en el edificio para entregar la documentación correspondiente a su pre-registro y al llegar, los recibieron el candidato y el legislador. Por cierto, Lalo Olmos acompañó de cerca en el proceso de registro a José Antonio Gutiérrez Jardón y Shamir Fernández Hernández, candidatos por los distritos 5 y 6 de Torreón, en donde tiene tareas como dirigente municipal del PRI.



En la sede del PRI también dijo presente el Alcalde de Ramos Arizpe, Chema Morales Padilla, quien acompañó a Gladys Ayala, quien va como candidata por el Distrito 2.







Los de Saltillo



Por Saltillo, entregaron documentación Jericó Abramo Masso y Jaime Bueno Zertuche. No les fue mal en redes sociales, por las cuales se pudo seguir el evento, por aquello de la sana distancia.



“Acudí esta mañana a realizar mi pre-registro como aspirante a precandidato del PRI a diputado por el Distrito 4 federal por Coahuila. Lo hago convencido de que la unidad es la vía para poder solucionar los problemas y la conciliación como herramienta para lograr un Saltillo, un Coahuila y un mejor México para todos. Paso a paso”, publicó Jericó.





Jaime Bueno también tuvo buena aceptación en las distintas redes sociales que promocionaron el evento. En los dos casos, estuvieron acompañados de la familia y uno que otro amigo.