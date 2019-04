16 Abril 2019 03:15:00

Paris de luto

Una tragedia no anunciada ocurrió el día de ayer en la Ciudad de las Luces. Parisinos, europeos y turistas de todas partes del mundo se vieron consternados al ver cómo una llamarada incandescente comenzaba a consumir una parte de la Catedral de Notre Dame.



Ayer, el cuerpo de bomberos anunciaba que la estructura principal se encuentra a salvo; pero no deja de causar consternación que este monumento que lejos del significativo religioso para muchos, atrae para otros, tantos recuerdos que ahondan en el colectivo.



Notre Dame enseñaba historia de Francia, de París y del medioevo. Es un estandarte de la cultura gótica.



De lo último de lo que me mantuve informado fue que a pie de la Catedral, el presidente Macron hizo un anuncio en el que el Gobierno se comprometía en todo para su reconstrucción. En el momento en que se tuvo conocimiento, suspendió su agenda y se dio cita a la Cité para instruir y ver ese panorama desgarrador para la historia.



Nueve siglos de piedra, bajo las llamas que todo devoran, han dejado un hondo pesar que tardará en repararse. La Iglesia construida entre los siglos 12 y 15 y que fue inmortalizada en letras por el gran Víctor Hugo, resumía parte de la historia parisina ( y por otra parte de la fe católica).



En Francia, las Iglesias, catedrales y castillos son símbolos de identidad. Fue bajo el reino de Luis VII que se colocaron las primeras piedras de Notre Dame. En 1831, se popularizó en el vulgo, con el personaje de quasimodo de Víctor Hugo; al grado de ser referente a quienes visitan la capilla.



Paradójicamente, valgan estos días de reflexión, paz y concordia sin ánimo de poner en este espacio un sesgo religioso sino como un recuerdo de lo efímero que es la vida y de la importancia de nuestros actos día con día.



El 15 de Abril de 2019, al caer la noche, el fuego todavía iluminaba el cielo parisino. Fuego y ceniza en París, Europa.