21 Junio 2020 04:08:00

Parras: ¿el ejemplo representativo de cómo ‘gobierna’ Morena en Coahuila?

En Coahuila cuatro de 38 ayuntamientos electos en 2018 para el periodo 2019-2021 son gobernados por Morena: Piedras Negras, Matamoros, Francisco I. Madero y Parras de la Fuente. Salvo el municipio fronterizo, el cual posee características particulares y circunstancias específicas, los tres restantes adolecen del factor político más importante para un grupo en el poder: gobernabilidad.



No se trata de cualquier desacuerdo propio de la función pública. En las comunas de Matamoros y Madero, encabezadas por Horacio Piña y Jonathan Ávalos respectivamente, hay diferencias irreconciliables entre regidores y síndicos contra alcaldes y viceversa. Lo anterior nada tiene qué ver con la pandemia, ya que son anteriores a esta, y suponen una parálisis gubernamental al no existir acuerdos mínimos para tomar decisiones básicas como aprobar un presupuesto de ingresos anual. Eso arrojará, por consecuencia, trienios perdidos.



Pero Parras de la Fuente va más allá. Desde el 30 de agosto de 2019 no hay secretario del Ayuntamiento ni consenso para que el Alcalde, Ramiro Pérez Arciniega, proponga una persona para el cargo pues el anterior, Esteban Sebastián Zul Núñez, fue depuesto por usurpación de funciones. En la sesión de Cabildo del 6 de marzo de 2020, cabe señalar, los ediles aprobaron por mayoría calificada un punto de acuerdo para manifestar públicamente que, como órgano colegiado, “se deslinda totalmente de los malos manejos de los recursos públicos, tanto municipales, estatales y federales, que esté haciendo de los mismos el Presidente Municipal”.



Y la historia sigue. El 18 de marzo el Edil envió un oficio al Congreso del Estado para solicitarle que no se publiquen en el Periódico Oficial las actas de Cabildo de las sesiones encabezadas sin su presencia. Por su parte, el 18 de mayo y el 17 de junio, los diputados locales recibieron sendos oficios para solicitar juicio político –el máximo recurso legal contra un funcionario en nuestra legislación– en contra de Pérez Arciniega, firmados por nueve ediles de Parras de la Fuente.



Al toma y daca, el 30 de octubre Pérez Arciniega les devolvió la cortesía y amenazó con presentar una demanda de juicio político en contra de ocho regidores y los dos síndicos (del PRI, Verde y Morena, su mismo partido) por usurpación de funciones y obstaculizar el trabajo del Ayuntamiento. Solo quedó en eso.



Además hay en su contra una denuncia penal por nueve delitos diversos ante la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, la cual se había deliberado en sesión de Cabildo –sin la presencia del Alcalde– el 28 de enero. Inclusive el exlegislador de Morena, hoy independiente, Benito Ramírez, presentó el 12 de febrero un punto de acuerdo para solicitar a la Fiscalía que atienda dicha denuncia contra el Edil y su Tesorera.



Antes, el 14 de octubre de 2019, regidores y síndicos de Parras enviaron a la Legislatura un oficio para exponer “actos de nepotismo y otras irregularidades” en Parras como un desvío de recursos hacia la Feria de la Uva –el evento anual más importante del Municipio– por casi 5 millones de pesos, sin aprobación previa. El 4 de diciembre la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia dio vista del expediente a la Auditoría Superior del Estado, a fin de que investigue los señalamientos.



En Parras de la Fuente todo se “transparenta” –es un decir, y con ironía– vía Facebook. No hay donde ubicar la información pública de oficio, obligación legal que se funda en los artículos 21 y 22 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado, ya que un supuesto vínculo de su página web hacia el apartado “transparencia” no conduce a ninguna parte. Está vacío. Es simplemente fachada. Y nada sucede pues el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, autoridad en la materia, está pintado desde hace cuatro años. Es un adorno muy caro.



Si bien hay una historia de administraciones pintorescas y vernáculas en el municipio, de caciques folclóricos en el semidesierto, se trata de una jurisdicción con 50 mil habitantes y un presupuesto anual de 187 millones de pesos para 2020 nada despreciable. Donde 77.6% de sus habitantes padecen algún tipo de pobreza y/o vulnerabilidad, de acuerdo con el Coneval. Dicha estadística es importante, entre otras razones, por su vinculación con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS). Y ahí está el negocio. En los recursos que se destinan a rubros de infraestructura social como electrificación en ejidos, construcción de cuartos, piso firme o techos.







Cortita y al pie



En defensa de sus intereses, los alcaldes de Morena podrán argumentar que los cambios generan resistencias, y que por ello los opositores a su proyecto de Gobierno están en contra de la transformación; o ir más lejos y acusarlos de bloquear los ayuntamientos que presiden como represalia por no entregar los “moches” a los que históricamente como cuerpo edilicio están acostumbrados durante administraciones encabezadas por PAN o PRI, a cambio de transitar el tiempo que dure la Administración en paz. Fuera de ambas premisas, poco tienen que aportar como explicaciones.



Sin embargo los ayuntamientos gobernados por Morena están más cerca de San Pedro de los Saguaros, el ficticio pueblo donde se desarrolla La Ley de Herodes, que dé la eficacia y la eficiencia.







La última y nos vamos



Si bien los políticos definen con su estilo personal de gobernar el destino de una gestión, el emblema Morena es una huella de identidad y particularmente una marca muy atractiva en la actualidad (probablemente lo será por algunos años más, lo que permitirá ganar más municipios para su causa en 2021).



El punto es que, si a esas vamos, hasta ahora –es decir, a la mitad del trienio– sus administraciones –a excepción de Piedras Negras, del cual me ocuparé por distintas razones en otra ocasión– son representativas de subdesarrollo, opacidad, conflictos y parálisis gubernamental como denominador común.



¿Se trata de una casualidad y son estos casos la excepción, o la regla general? ¿Es un problema estructural, o focalizado a la selección de candidatos? ¿Hay motivos para esperar algo más a futuro de los gobiernos municipales de Morena, o ya es todo lo que tenían que demostrar?