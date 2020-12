05 Diciembre 2020 03:10:00

Pase en SHCP

Si de algo sirviera para que Coahuila sea escuchada y tenga respuesta a su demanda de apoyo presupuestal para Coahuila, tendría que presumirse que el secretario de Finanzas, Blas Flores, ahora preside un grupo de tesoreros.



Y eso qué, sería la interrogante, pues nada menos que en una reunión en Bahía de Banderas que presidió el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, se designó al presidente de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, y quedó Lito.



En esa reunión verían los temas de recaudación federal, lo de las participaciones y la vigilancia de obligaciones, además del Presupuesto de Egresos 2021, así que Blas Flores mucho tiene que decir.



Los 32 Secretarios de Finanzas se organizan en 8 grupos, Coahuila va con Chihuahua, Durango y Zacatecas, quizás ahora Blas tenga atención de Hacienda.



Informes



La semana de informes de actividades de los alcaldes que adaptados a las circunstancias será difundido por redes sociales, además de la entrega al Cabildo, las grandes concentraciones y gastos excesivos quedaron en el pasado.



El lunes 7 de diciembre en la capital lo rinde el alcalde Manolo Jiménez Salinas, por la mañana lo entrega a sus regidores del Cabildo y más tarde difundirá un mensaje a través de las redes sociales oficiales.



El martes 8 lo hace el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, a las 18 horas en una transmisión en redes sociales y canales de televisión local.



El alcalde de Frontera, Florencio Siller también rinde su informe el día 8 ante el Cabildo y a través de redes y medios digitales.



El jueves 10, informa el alcalde de Monclova, Alfredo Paredes, quien entrega al Cabildo y a través de las páginas oficiales y plataformas digitales de algunos medios de comunicación.



Rápido y sencilla la entrega de informe, para después seguir trabajando en la actividad propia del municipio, la obra pública no debe parar, dijera Paredes.



Regreso a las aulas



El que alborotó las aguas del regreso a clases fue el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de las sandeces que dice en su mañanera, que hizo pensar al titular de Educación en Coahuila y pensar en un regreso.



Nada más lo han pensado porque con todo y que diga que los maestros están listos, las condiciones no están dadas en Coahuila, Higinio González lo sabe.



González Calderón dijo que este retorno sería bajo la modalidad mixta y paulatina, lo cual se analizará en enero, si hay condiciones.



El plan mixto que tienen visto desde hace meses, menos alumnos y menos horas, es idóneo pero en otras condiciones, en Coahuila la curva de la pandemia no cede, se habla de un semáforo naranja tirándole al rojo.



Arre de nuevo



El reparto de candidaturas Morena en Torreón está más que aceptado, José Ángel Pérez, el diputado federal finalmente aceptó dejar de lado su interés por la alcaldía de Torreón, como lo habían pactado, y dicen que será Luis Fernando Salazar.



Los intereses del grupo político de Coahuila, es la reelección a diputado federal como partido aliado, mientras que Luis Fernando Salazar competirá por la alcaldía con la posibilidad de sumar, panistas, morenos y algunos priístas, eso suponen.



Lo cierto es que José Ángel hizo química con Reyes Flores, quien dice ya trabajan juntos para lo que viene a Coahuila y Torreón.



Reyes Flores no se visualiza lejos de Coahuila, la idea de asumir la suplencia de senador en lugar de Armando Guadiana lo pone en otro nivel y otro territorio.



En los reacomodos hablan, que en su lugar como súperdelgado de Coahuila puede venir Juan Pablo Rodríguez o Javier Guerrero, a éste último lo mencionan casi desde que inició el sexenio.



Hasta ahora las visitas de Guerrero a las regiones son mero asunto de trabajo como Secretario del IMSS, claro en el trayecto siempre lo esperan funcionarios, amigos o conocidos con quien grillar.