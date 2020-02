Pásele marchante

08 Febrero 2020 03:10:00

Buen día … Etiqueta de venta tiene ya AHMSA al recibir luz verde su líder Alonso Ancira Elizondo para enajenar activos, ser receptor de ofertas de asociación o capitalización de la empresa, y esto es resultado de un cónclave efectuado ayer en la Ciudad de México entre integrantes del Consejo de Administración.



En concreto; AHMSA dice que no está en los momentos actuales en proceso de negociación con nadie para venderle los fierros, pero ya se produjo el aval para que el presidente de la empresa pueda escuchar posibles propuestas ya formales. La venia le fue otorgada a través de una videoconferencia México-Mallorca, España.

Sí hay postores



Y es que desde el año pasado se produjo un desfile de ejecutivos de una media docena de potencias siderúrgicas provenientes de diversas regiones del mundo que ya hemos comentado en múltiples ocasiones, se asomaron a la empresa acerera local de mirones ante la eventualidad sin formalidad de un romance.



Entre abril y mayo del año pasado, Altos Hornos de México se alistaba para retornar a la Bolsa Mexicana de Valores, y para tal objetivo desde tiempo atrás le puso punto final a la suspensión de pagos, además Donald Trump ya había quitado el arancel de 25 por ciento lo que provocó en la empresa una cartera vencida superior a los 100 millones de dólares por esos días.



Si bien es cierto que es pírrica la exportación de AHMSA a Estados Unidos, el asunto es que los clientes de AHMSA sí son exportadores hacia allá y con el arancel les resultó incosteable y luego ya no tuvieron lana para pagarle a su proveedor, la acerera local. Pese a la larga lista de calamidades cuando apenas trataba de levantar vuelo, sufrió el estocazo demencial.



Atentado mortal



Cuando parecía que el viento volvería a soplar a favor, un demente bueno para nada especializado en rifitas, disparó un torpedo contra AHMSA con efectos secundarios para Coahuila, y réplica en miles de familias y desde entonces aunado a otros factores como la moribunda economía mexicana se desinfló la acerera local, y desde entonces no ha logrado salir de la zona de alto riesgo.



Los inversionistas mexicanos no invierten y por eso la economía está peor que famélica, pero no invierten en creación de empleos porque no les inspira confianza un corrupto neófito trastornado que es capaz de congelarles sus cuentas bancarias, parar las obras a medo camino o meterlos a la cárcel en caso de exhibir un capital para impulsar el surgimiento de nuevos centros de trabajo en todos los sectores de la industria.



Los inversionistas en este sexenio son vistos como criminales, pero los corruptos delincuentes PRIANISTAS que tiene el decrépito AMLO a su lado para él son casi santos, patriotas mexicanos, y su partido Morena ni que decir; una enorme piscina de pirañas contra pirañas por la ambición del dinero y el poder político.



¿Quién le entra?



El caso es que los accionistas de Altos Hornos de México liderados por su presidente Alonso Ancira Elizondo dieron otro paso más en la venta total o parcial de sus plantas siderúrgicas y minas subsidiarias de carbón y fierro al acordar en sesión del Consejo de Administración abrir las puertas a posibles socios o compradores de activos donde como ya se informó previamente, al frente de la puja está Techint Ternium.



Una lluvia de adivinanzas del futuro de Altos Hornos de México ha surgido desde que la empresa redujo casi la mitad de su producción, lo que reflejó una caída a su vez de los incentivos de bono para los trabajadores, muchos de ellos ya al borde de la locura porque son más los egresos que los ingresos.



En la reunión de funcionarios del Consejo de Administración de Altos Hornos de México se enlazaron con Alonso Ancira a través de videoconferencia, y muchos inmediatamente recordaron aquellos tiempos en que también hacía lo mismo Napoleón Gómez Urrutia, dirigente del Sindicato Nacional de Mineros.



