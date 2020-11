01 Noviembre 2020 03:10:00

Pásenle con Julio

Así de simple les dicen a los acreedores de AHMSA; para que Almacenadora Afirme registre su deuda, entreguen comprobantes de cuánto les debe Alonso Ancira que desde ya es problema de Julio Villarreal, el nuevo dueño.



Versiones van y vienen sobre firmas, arreglos y reconocimientos, los dirigentes de Coparmex y CMIC en Monclova reciben información a cuenta gotas, desesperados por recuperar el dinero atrapado en la crisis financiera de AHMSA.



A nadie mejor que a los empresarios les urge un valiente que entre a inyectarle recursos a AHMSA y pague los adeudos, meses llevan en negociaciones Villacero entre afirmaciones, negaciones y plazos.



Ver para creer, está demostrado que después de anunciado y pactado dicen que siempre no... ver para creer.



Libre de todo



Hablando de incrédulos en Coahuila, y quizás en otras partes del país, Humberto Moreira Valdés, el ex gobernador, quedó libre de toda culpa de lavado de dinero y participación con un grupo criminal, resolución de autoridades españolas.



Le hicieron pasar un mal momento con su encierro en España, todo quedó en eso porque hace días la autoridad española determinó que por falta de pruebas el proceso penal en su contra quedó anulado.



¡Inocencia demostrada!, remarcaría el profe en un comunicado que hizo público.



Reactivan a Leo



Más que integración de comités de colonias, Morena activó a Leonardo Rodríguez, quien tenía esos grupos de apoyo hace años, pero entre el celo político, lucha de poder y disputas por los “huesos”, habían relegado a Leo los de la 4ª.T.



Si alguien sabe de los inicios y de recelos en Morena es justo el también ex regidor, que buscó personalmente al Presidente de la República para conseguir chamba y le dieron, pero de tercerón, en un rincón, donde no se viera.



Ahora presumió integración de comités de seccionales 423 al 441, del lado Sur de Monclova, que en su tiempo fueron dominios de Leonardo.



Se preparan para la contienda de junio 2021, a Leonardo Rodríguez le late el corazoncito por la candidatura a la alcaldía, pero sus posibilidades dependen de los intereses de cúpula o de AMLO si demuestra ser su amigo.



Volverá encierro



A como están los casos de Covid-19, la inminente derrama de aguinaldo y ahorros y la irresponsabilidad de la ciudadanía, las medidas pueden endurecerse hasta llegar al encierro total.



Los hospitales superaron en capacidad, tendieron carpas para ampliar la atención, el IMSS envió una remesa de respiradores y el número de muertos en aumento, un número oficial reporta el Gobierno.



En este sector a tres fallecidos en un día y no aparecen en esa lista.



La crisis de salud es también económica, se reapertura para evitar la quiebra o cierre y rescatar empleos, el ciudadano malinterpretó las decisión, salieron con pandemia, a la fiesta, reuniones y demás, olvidaron de medidas preventivas.



Llegan ventiladores



En buen momento los que dirigen el IMSS mandaron 60 ventiladores a Coahuila para distribuirse en los diversos hospitales que presentan una emergencia al tener cupo lleno en áreas Covid.



De los 60 que llegaron, 12 se entregaron al Hospital 7 de Monclova; los hospitales 1 y 2 de Saltillo nueve cada uno; a la Clínica 11 de Piedras Negras seis; diez al Hospital 16; nueve al Hospital No.18 y 5 al de Rosita.



Tiene otros datos el delegado del IMSS en Coahuila, Leopoldo Santillán, dijo que ningún Hospital Covid está colapsado o saturado, aún hay capacidad de ampliarse o sea internar contagiados graves.



La remesa enviada de respiradores es porque hay una emergencia, nada más.