22 Febrero 2019 04:10:00

Paso fugaz de Torres Charles por Aduanas

TODO PARECE INDICAR QUE a Jesús Torres Charles no le darán oportunidad de cobrar su primera quincena como administrador central de Investigación Aduanera en la Administración General de Aduanas…



EL AúN NúMERO DOS DE las Aduanas de México debe haber tenido algún padrino priísta con buena relación por Monterrey o él mismo para alcanzar esos niveles, pese al pasado conflictivo que vivió a finales de la década pasada y de la cual se tienen abiertos aún juicios en México y en Estados Unidos…



TAL COMO EN ESTE ESPACIO les señalamos oportunamente, no es posible que la Cuarta Transformación ponga a los coyotes a cuidar las gallinas en Aduanas y que los temas de seguridad e investigación de comercio exterior estén a cargo de un funcionario con un pasado que da miedo…



TORRES CHARLES SEGURAMENTE aventarÁ la toalla antes que le den las gracias, porque la carta que envió el delegado en Coahuila del Gobierno Federal, el abogado Reyes Flores Hurtado fue a la yugular, sin contemplaciones y que le generó, sin duda, mucho ruido a la titular del SAT…



NI QUÉ DECIR QUE REYES FLORES en su momento, fue de las víctimas de Torres Charles pues enfrentó muchas situaciones extrañas en aquellos tiempos como militante y dirigente panista en Coahuila…

LA CARTA ENVIADA A LA titular del SAT fue contundente y después de ella surgieron también pronunciamientos en contra de Torres Charles que provienen de las asociaciones civiles que agrupan a familiares de desaparecidos de Coahuila…



III

EN ALLENDE EL ALCALDE ANTERO Alvarado ha puesto la voz de alerta para las autoridades federales, pues en caso de que las gasolineras de ese municipio y de Morelos no sean incluidas en el beneficio de precio de gasolina homologada y de IVA de cero por ciento, los ocho expendios que ahí operan sin duda podrían cerrar este año por incosteables…



Y ES QUE LAS gasolineras se convirtieron en negocios fantasmas pues pocos adquieren ahí los combustibles, teniendo cerca las gasolineras de Nava en donde el precio es 25 por ciento más barata…



POR ELLO EL ALCALDE sigue en espera de un pronunciamiento por parte del Gobierno federal y de que haya más apoyo del diputado Lenin Pérez Rivera y del senador Armando Guadiana Tijerina…



LA COSA ESTÁ COMPLICADA NO solo para los gasolineros, sino para todo el comercio porque los precios son diferenciados y hay un 8 por ciento mínimo de precios más abajo en los negocios de Nava y Zaragoza que si entraron en este beneficio…



III

DONDE YA UBICARON A OTRA red de huachicoleros del agua de Piedras Negras es en Simas, pues resulta que el gerente del Sistema el empresario Teodoro Rodríguez, detectó con un nuevo departamento generado para tal aspecto, que la mayoría de los lavados de autos pagaban una cantidad ridícula, mínima y hasta cuota fija por el consumo de agua y la descarga de drenaje…



ALGUNOS VIVALES SE DECIDÍAN a quitar el medidos de los negocios de lavado y cuando el inspector llegaba y verificaba pues lo “arreglaban” y san se acabó el problema…



ALGO SIMILAR A LO que sucedía con las empresas vendedoras de agua purificada que venían muchísima más agua de la que consumían…



LO QUE SÍ QUEDA CLARO es que ahora sí el Simas ha comenzado a hacer expedientes para que en caso de existir la irregularidad simplemente los canaliza al área jurídica y esta a la Fiscalía del Estado en caso de que haya algún fraude o daño patrimonial a la empresa paramunicipal…



III

EN LA ESCUELA DE nutrición y Enfermería de la máxima casa de estudios con sede en el campus norte en Piedras Negras, esta semana hubo elecciones y el actual director Guillermo Tuirán logró reelegirse por un periodo más obteniendo su triunfo sobre un contrincante que no hace mucho llegó en transferencia de Saltillo…



LUEGO DEL TRIUNFO de Tuirán, un grupo pequeño de estudiantes protestaron, muy probablemente instruidos por el candidato perdedor, para exigir un nuevo proceso, pues alegaban que no habían sido claras las elecciones…



PARTICIPARON MÁS DE 350 ALUMNOS y maestros y la ventaja de Tuirán sobre Del Bosque fue de más del 10 por ciento…



CLARO QUE EL GANADOR DE la contienda no hablará del tema porque así lo establecen las reglas del proceso, pero dos días después de que lo declaran vencedor sí podrá pronunciarse al respecto…