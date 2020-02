19 Febrero 2020 04:10:00

Pasta de Conchos, a 14 años

Un día como hoy, hace 14 años, poco antes del amanecer ocurrió la tragedia de la mina 8 en Pasta de Conchos, en la Región Carbonífera de Coahuila…



Hoy en memoria de los mineros fallecidos y desaparecidos en ese accidente, en una explotación del Grupo México de Germán Larrea, viudas y familiares de los mineros realizarán una serie de eventos tanto ahí en la antigua mina como en la capital del país, en el antimonumento establecido sobre la avenida Reforma junto al emblemático edificio de la Bolsa Mexicana de Valores…



Habrá una misa, rueda de prensa y hablarán 13 extrabajadores de Pasta de Conchos por primera vez desde el accidente para recordar a sus compañeros, pero también para dejar en claro en qué condiciones trabajaban y el porqué del accidente…



Entre los activistas estará la señora Cristina Auerbach Benavides, quien ha trabajado arduamente estos 14 años para exigir la recuperación de los cuerpos y tras una nueva visión y encomienda gubernamental, se tiene ubicado el lugar en donde podrían estar la mayoría de los restos de los trabajadores fallecidos y atrapados…



Han transcurrido 5 mil días desde aquella tragedia y hoy parece que comenzará a aclararse el accidente y sobre todo bajarán expertos y rescatistas para ubicar y recuperar los restos…



Mañana informe de rector UAdeC



Hoy en Monclova, en punto del mediodía, Salvador Hernández Vélez, rendirá su segundo informe de actividades al frente de la máxima casa de estudios de Coahuila…



La cita es en el teatro de la ciudad en donde han sido invitados y convocados tanto la comunidad universitaria como el sector productivo y empresarial para escuchar el resumen del trabajo del rector en este año, el cual ha sido complicado si consideramos los retos que se sortearon en materia presupuestal…



La universidad tiene retos importantes en materia académica, los cuales mejoran día con día con su programa de internacionalización y movilidad para sus estudiantes, también por el enlace permanente que se busca con el sector productivo de Coahuila y el resto del país, pero sobre todo en el tema presupuestal es donde este año que recién terminó, el 2019, fue difícil si consideramos cómo es que el Gobierno Federal canalizó los recursos para la educación media y superior, en donde las universidades vieron difícil la situación y más difícil los recortes…



Óscar López llega a la UTNC



Hoy asumirá su nuevo cargo Óscar López Elizondo en la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila…



Llega como rector a un cargo en el cual ya tiene experiencia, ya tiene conocimiento y sobre todo sabrá capitalizar su excelente relación con el sector productivo para que la vinculación y el enlace se mejore, se avance y los profesionistas generados como técnicos e ingenieros en dicha universidad se conviertan en la mano de obra que año con año se necesita en la industria y el comercio de la región…



López Elizondo se encamina como un buen rector, pero sobre todo como un funcionario que convocará de nueva cuenta al sector productivo de la zona norte del estado para que conozcan y sepan cómo es que se trabaja en la UTNC y cómo es que se requiere estén preparados los estudiantes para enfrentar los retos productivos actuales…



Lo que no se debe hacer en elecciones



Ayer en la Presidencia Municipal de Piedras Negras, el alcalde Claudio Bres convocó a todos sus funcionarios de primer nivel para que recibieran explicaciones y sobre todo capacitación por las reglas en materia electoral…



Más que mostrarles las reglas para no caer en violaciones al proceso electoral, los encargados de las pláticas les mostraron a los funcionarios lo que no pueden hacer durante el proceso electoral…



De la misma forma que también esta semana el Gobierno del Estado reunió a la comisión para el blindaje electoral, ahora fue para los funcionarios municipales y que estos no tengan la tentación de promover sus

preferencias o candidatos a través de sus programas, obras o incluso sus declaraciones…



Mejor no caer en asuntos legales, para que luego no se lamenten de sus acciones…