06 Febrero 2020 04:07:00

Patos vs escopetas

Simon Black nos ofrece esta otra muestra de que el mundo marcha patas arriba y de que la burocracia encabeza el desfile: “Los funcionarios de la ciudad cerraron el restaurante porque le dispararon. Rita Johnson posee un restaurante en Saginaw, Michigan. Una noche, cuando el restaurante fue alquilado para una cena privada, se convirtió en víctima de un tiroteo aleatorio. Los sospechosos dispararon contra el edificio y huyeron. Afortunadamente nadie salió herido. El propietario y los invitados no tenían idea de por qué fueron atacados, ni por quién. Pero en lugar de encontrar a los delincuentes, la ciudad revocó el permiso de Rita y cerró el restaurante. Espera un minuto, ¿no era Rita la víctima? Sí. Pero la excusa de la ciudad era que el restaurante era el sitio de actividades criminales. La ciudad también alegó que el restaurante ‘no mantenía la seguridad adecuada’. Esto es bastante irónico proveniente de un gobierno municipal que cobra a los contribuyentes un montón de dinero por servicios básicos, como digamos, la policía para mantener el orden. Parece que hubiera sido el trabajo del Departamento de Policía de Saginaw mantener la seguridad adecuada para los dueños de negocios que pagan impuestos”. Pero no, los burócratas decidieron transferir su responsabilidad y culpar a la víctima.





‘¡Que les den por culo!’



Tomo esta expresión española para ilustrar la nota: https://okdiario.com/espana/directora-del-instituto-mujer-anima-penetrar-analmente-hombres-alcanzar-igualdad-5040409 “Beatriz Gimeno es una activista LGTBI y diputada del partido Podemos en la Asamblea de Madrid que ha sido fichada (candidateada) por Irene Montero, ministra de Igualdad, para dirigir el Instituto de la Mujer. Gimeno cuenta con un blog que actualiza de forma periódica y que en uno de sus artículos anima a penetrar analmente a los hombres para alcanzar la igualdad. Así lo defendió en una nota del 13 de febrero de 2011 que se ha apresurado a borrar de su blog. ‘Por el culo, políticas anales’, es el título de este artículo en el que hablaba de un libro de aquella época con el mismo nombre: ‘En este libro los autores hacen un amplio y ameno recorrido alrededor del culo y del sexo anal: de su historia, de sus valores, de cómo lo anal organiza los géneros y las sexualidades, y de cómo está atravesado por criterios de raza, de clase y de poder’. ‘Estoy trabajando este mismo tema desde el punto de vista no gay, sino feminista y heterosexual. Me interesa mucho el culo masculino como lugar de la vergüenza y como espacio altamente simbólico donde se concentra la pasividad entendida como feminización (degradante) y como lugar de placer inasumible para los hombres heterosexuales’, añadía Beatriz Gimeno en su análisis. El nuevo fichaje de Irene Montero defendía penetrar analmente a los hombres para alcanzar la igualdad: ‘El ano es una de las principales zonas erógenas para hombres y mujeres, pero especialmente para los hombres. Estoy convencida, cada vez más, de que para que se produzca un verdadero cambio cultural tienen que cambiar también las prácticas sexuales hegemónicas y heteronormativas y que sin ese cambio, que afecta a lo simbólico y a la construcción de las subjetividades, no se producirá un verdadero cambio social que iguale a hombres y mujeres’. Beatriz Gimeno es actualmente diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid y portavoz de la Comisión de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la cámara autonómica. Se espera que renuncie a su acta esta semana. Fue presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) cuando el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero aprobó el matrimonio homosexual en 2005. Esta semana ha sido propuesta por Irene Montero, dirigente de Podemos y ministra de Igualdad, como nueva directora del Instituto de la Mujer. El nuevo fichaje de Montero también aboga por ‘cerrar cárceles para que no haya más presos’ y considera que ‘la heterosexualidad oprime a las mujeres’”. ¿Tú qué opinas, querido/a lector/a?