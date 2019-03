18 Marzo 2019 04:10:00

Pavimentan camino a los toros

Muy confiado anda el senador Armando Guadiana Tijerina sobre la posibilidad de traer de vuelta las corridas de toros a Coahuila. Mantiene cerca a la legisladora Elisa Villalobos Hernández, autora de la iniciativa para reformar la Ley de Protección y Trato Digno a los Animales, y quitar los candados que impiden eventos de la fiesta brava en el territorio estatal.



Según el legislador de Morena, el Ejecutivo estatal tampoco ve mal la posibilidad de que regresen las noches de faena y trajes de luces a Coahuila, luego de cuatro años de prohibición, desde los tiempos de Rubén Moreira Valdez, ahora diputado federal, como gobernador.



Guadiana tiene especial interés en el regreso de los toros, pues además de aficionado, es promotor de la fiesta brava y productor de toros de lidia.



Obvia oposición



Como es natural, el que arreció la defensa de los derechos de los animales a la no violencia fue el diputado federal Rubén Moreira. Hace días fue conferencista invitado en la Primera Cumbre Nacional Antitauromaquia, Rumbo a la Abolición, que organizaron la Fundación internacional por el reconocimiento de la consciencia y de los derechos de los animales y el organismo internacional Animal Guardians, en los que, por cierto, la nigropetense Aída Cantú es parte central.



Moreira Valdez aprovechó el foro para dar detalles sobre las modificaciones legales aplicadas en Coahuila durante su sexenio, que llevaron a la prohibición de corridas de toros en el territorio estatal… Por lo visto, el debate seguirá.



Huevos enlatados



Por cierto, Rubén Moreira Valdez desayunó rollos de jamón, aguacate y tomate rebanados, y una especie de omelete de claras de huevo y frente al tetrapack que contenía los huevos, recordó cuando Óscar Flores Tapia, quien como él, también fue gobernador, se pronunció por enlatar huevos para comercializarlos, lo cual en su momento le costó críticas de los malquerientes.



“Y los huevos sí se podían enlatar”, soltó el diputado federal desde su cuenta de Instagram. El comentario despertó comentarios respecto a la despierta visión política y económica del originario del Cerro del Pueblo, al oriente de Saltillo.



La versión de Nájera



Que no es el poder tras el trono en la Facultad de Jurisprudencia, ni bajó el perfil ante el escándalo por acoso sexual y tráfico de paquetes fotográficos. Según el magistrado Óscar Nájera Davis, “desde el primer momento en que fueron públicos estos acontecimientos, manifesté mi respaldo a quienes tuvieron el valor de realizar este ejercicio, mi preocupación por proteger a las víctimas de cualquier tipo de agresión y mi exigencia para que el director (Francisco Yáñez Armijo) respondiera de una manera satisfactoria y digna de estos acontecimientos”.



También se deslindó de Leonardo Borrego, exsecretario técnico de la misma institución y uno de los protagonistas del intercambio de fotos por WhatsApp, pues no puede ser responsable de conductas ajenas. Y hasta se dijo respetuoso de sus alumnos y alumnas.



El magistrado y profesor de “Juris” consideró que en este caso “no debe haber ni difamación, ni impunidad: investigación, con seriedad”. De todo el contenido de su reacción ante el comentario en el Palacio Rosa del domingo, lo único tangible es que, efectivamente, ya no preside la sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado.



Buena respuesta



Durante el festival del Rodeo Saltillo Expo Fest, el alcalde Manolo Jiménez fue muy bien recibido por los asistentes, y en su recorrido por los stands, las exposiciones y los diversos eventos no faltaron las selfies con quienes se acercaron a saludar.



Además, pasó otra prueba de fuego al ser nombrado por los organizadores del Súper Bull ante más de 6 mil asistentes, de quienes obtuvo respuesta muy

favorable.



Hay que recordar que hace unas semanas, el alcalde también fue muy bien recibido en el juego inaugural de Los Dinos, el equipo de futbol americano de casa.



Llegó tarde



Que llegó tarde el reclamo del diputado federal Lenin Pérez Rivera para que se reanude la compra de carbón coahuilense por parte de la Comisión Federal de Electricidad, pues si bien es cierto los productores tienen más de dos meses con el problema y destrabarlo no resultó sencillo, la solución está por llegar.



El gobernador Miguel Riquelme; el senador Armando Guadiana y el superdelegado Reyes Flores Hurtado llevan semanas trabajando en el tema, y como éste último lo señaló el viernes, la luz al final del túnel está para los carboneros, es decir, el problema se va a solucionar tal y como ocurrió con el acero.



Mientras tanto, hasta en Unidad Democrática, su partido, cuestionan la intervención de Lenin, pues si algún udecista tomó la bandera desde el principio, fue la diputada local Zulmma Guerrero.