28 Mayo 2020 04:10:00

Pecaron de omisos

El obispo Raúl Vera López reapareció en público, por lo menos a través de redes sociales, para pedir a los sacerdotes y a la feligresía prepararse para la reapertura de los templos. Todavía no saben cómo, ni cuando pero están de acuerdo en que será pronto, posiblemente de este domingo, al otro.



Cuando las misas estén de regreso, les dijo, habrá qué guardar distancia y respetar las medidas sanitarias mínimas como el uso de cubrebocas en todo momento y evitar el contacto físico, incluyendo la comunión.



Y al parecer los más agradecidos con el anuncio son los párrocos, pues con las misas, regresarán también las limosnas y el pago por los servicios que ofrecen, como los sacramentos. No es asunto menor la crisis económica en los templos, sobre todo si se considera que durante más de dos meses de contingencia, lanzaron varios llamados de SOS para sobrevivir y en la Diócesis pecaron de omisos. ¡Pero hay un Dios!



Todo el Batallón



Se ampliaron las pruebas para detectar coronavirus en Torreón y la Comarca Lagunera y también en el 11 Batallón de la Policía Militar en San Pedro, en donde la cifra de contagios pasó de 20 ¡a 600!



Algo pasó y en el cuartel que en 2017 inauguró el entonces Presidente de México, Enrique Peña Nieto, se bajó la guardia en las medidas sanitarias y los resultados saltaron a la vista con el número de contagios.



Alerta en Sedu



A través de un comunicado interno dirigido a funcionarios de la Secretaría de Educación de Coahuila, coordinadores y directores de escuelas, el titular de la dependencia, Higinio González Calderón, notificó la situación que mantiene inquietos a más de uno, es decir, la extorsión telefónica en la que varios cayeron en cuestión de horas.



Y como de seguro en medio de todo están grupos del crimen organizado, el propio González Calderón puso al tanto a la Fiscalía General del Estado, en donde manda el penalista Gerardo Márquez, y en específico a la Policía Cibernética, que investiga los casos.



Por lo pronto, el funcionario pidió a sus colaboradores permanecer atentos y en calma.



Parece competencia



La Zona Metropolitana de La Laguna ya superó a la Centro, con lo cual Monclova se aproxima a dejar la marca como el municipio con el mayor número de casos en la entidad. Obvio, no se trata de una competencia para ver quién tiene más o menos contagios, pero como los números son fríos y además no mienten, de acuerdo con los expertos la estadística refleja cuáles alcaldes sí y cuáles no se aplicaron en la prevención, por ejemplo, de la movilidad.



De acuerdo con los datos más frescos, la Zona Metropolitana de La Laguna, integrada por Torreón y Matamoros, en el caso de Coahuila, y Gómez Palacio y Lerdo, en Durango, cerró mitad de semana con 421 casos, frente a 345 de Monclova, Frontera y Castaños.



En el primer ejemplo, los alcaldes coahuilenses Jorge Zermeño y Horacio Piña, del PAN y Morena respectivamente, ignoraron los protocolos sanitarios y ahí están las consecuencias.



Amanece en Monclova



El magistrado Miguel Felipe Mery Ayup amanece este jueves en Monclova. Programó visita a los centros de justicia penal y civil para revisar la apertura de los juzgados y cumplir uno de sus compromisos a lograr en los primeros 100 días como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Se trata de vehículos para los diferentes distritos judiciales que se van a utilizar en notificaciones y otras diligencias.



Mery Ayup saldrá de Saltillo con el tanque de gasolina lleno, pues después de Monclova visitará los centros de justicia de Piedras Negras, Acuña y Sabinas. Cerrará la jornada en Torreón, en donde el viernes seguirá con la agenda de entrega de infraestructura.



Derechos de la mujer



En el Palacio de Coss se pusieron de acuerdo y dieron vía libre a dos iniciativas que llegaron de Palacio de Gobierno para apretar tuercas en los derechos de las mujeres coahuilenses. Se trata de la Ley de Paternidad Responsable y la Ley para Jefas de Familia que presentó el Gobierno de Miguel Ángel Riquelme y se revisaron en la Comisión de Igualdad y No Discriminación.



Las integrantes del grupo, Zulmma Verenice Guerrero Cázares, de Unidad Democrática; Diana Patricia González Soto, del Partido Revolucionario Institucional y Blanca Eppen Canales, de Acción Nacional, hicieron “check list” a dos pendientes que traían desde hace varias semanas. Las propuestas se aprobaron por unanimidad.



Pondrán lupa



Por cierto, los diputados locales aprovecharon la sesión plenaria para advertir al chiapaneco Zoé Robledo, para más señas director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que pondrán lupa en las indagatorias sobre el saqueo de medicamentos durante los peores días de la emergencia sanitaria.



“Ni investigaciones a medias, ni chivos expiatorios”, le dijo la diputada priista Lilia Gutiérrez Burciaga, quien habla con conocimiento de causa, pues forma parte de la Confederación de Trabajadores de México en Coahuila, que dirige Tereso Medina Ramírez y quien tiene asiento en el Consejo General del Seguro Social.