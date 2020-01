25 Enero 2020 04:05:00

Pedacitos de suerte

El filósofo tropical impartió hace poco otra “respetuosa” máxima mágica. Y en parte tiene razón: si la suerte es aleatoria, mientras más tiempo estés presente, más chance tendrás de encontrarla.



Pero no solo eso: la suerte juega un rol clave en la vida de los que son muy exitosos. Por lo general, también son suertudos.



En el 2014, cuando se graduó mi hija Eli, me tocó escuchar en Stanford el discurso de graduación de Bill y Melinda Gates. Si uno piensa en personas exitosas, Bill Gates estaría ahí mero arriba.



Es el segundo hombre más rico del mundo (fortuna de 108 mil millones de dólares) a pesar de haber donado unos 36 mil millones de dólares a su fundación filantrópica. No solo eso, antes de Bezos, Gates encabezó la lista de billonarios de Forbes en 20 de los últimos 35 años.



Un genio exitoso... y muy suertudo.



“Hay un ingrediente esencial en el éxito: la suerte. Una suerte absoluta y total. ¿Dónde naciste? ¿Quiénes fueron tus padres? ¿Dónde creciste? Nadie de nosotros ganamos estas respuestas. Nos fueron dadas”, explicó Melinda Gates en aquel discurso de graduación (hablaron los dos, es extraordinario, velo en nuestros sitios).



“Al quitar suerte y privilegio y pensar en lo que seríamos sin estas, es fácil ver a alguien que sufre y decir: ese podría ser yo”, concluye.