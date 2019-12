05 Diciembre 2019 03:10:00

¿Pedirá licencia Napito al Senado?

BUEN DÍA… ¿PEDIRÁ LICENCIA NAPITO al Senado?, al menos eso dice el periodista Darío Celis quien además confirma lo que muchos olfatean y otros lo confirman; que este personaje es una marioneta del sindicato estadounidense AFL-CIO que encabeza Richard Trumka quien está apostando todo su capital político desde el Congreso de Estados Unidos y sus 50 legisladores, a descarrilar el libre comercio con Canadá y México.



LO QUE SORPRENDE, AÑADE DARÍO, “es que aquí haya personajes públicos como Napoleón Gómez Urrutia que le hagan el caldo gordo a los radicales demócratas que enarbolan esa postura y por cierto nos dicen que el líder de los mineros y amigo de Trumka está a días de pedir licencia como senador de la República por sus diferencias con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde”.



“Y ES QUE NAPITO FALTA a su disciplina con el líder de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, pero sobre todo con quien manda en este país, léase Andrés Manuel López Obrador”, remata el periodista, respecto a la ambición infinita política y económica de ese personaje.



DESBOCADO, RAUDO Y VELOZ COMO haciendo pisa y corre desde la segunda base hasta el plato, Napito



CON SU INICIATIVA DE LEY “made in USA” sobre subcontratación u outsourcing la sacó el martes por sus pistolas y estuvo a un tris de pasarla por encima de todo y todos. No consultó con nadie, pensó que estaba en su casa.



AGREGA CELIS QUE DESDE HACE varios meses los grupos sindicalistas y opositores al libre comercio, apadrinados por el Partido Demócrata, impulsan posturas contra el T-MEC y contra México, y Napito es su sirviente en suelo mexicano.



OTROS EDITORIALISTAS NACIONALES, ESCRIBEN; “LEJOS de ayudar a su partido y al mismo presidente de la República, Napoleón Gómez Urrutia insiste en torpedear los acuerdos logrados para la puesta en marcha del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, pues su propuesta de eliminar el outsourcing ha traído, como respuesta, desconfianza de los socios comerciales e incertidumbre para los empresarios mexicanos”.



DESDE MUY TEMPRANO, EL CONSEJO Coordinador Empresarial (CCE) lanzó un comunicado en el que advierte que la iniciativa es preocupante, totalmente inadecuada y desproporcionada, ya que traería serias consecuencias para la economía mexicana, pues pondría en riesgo la inversión nacional y extranjera, además de que pretende criminalizar las relaciones laborales, amén de inconstitucional.



DE EXTORSIONES VIVE ESA GENTE como el vicioso ex presidiario Juan Linares Mafufo quien jamás en su vida ha trabajado, sigue siendo un parásito de los verdaderos mineros y cuando fue delegado en Sonora, tremendos cañonazos recibía este sujeto de Grupo México, según crónicas de monclovenses que ocuparon esos cargos. Sirve para tres cosas.



DEPURACIÓN DEL PADRÓN, CONVOCATORIA A modo, entre otras anomalías se registraron en el proceso interno del Colegio de Abogados para renovar la mesa directiva, de tal forma que un sector de la membresía prepara la creación de otro organismo que se integrará exclusivamente con abogados postulantes, es decir, litigantes, y no con funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno.



DESDE HOY INICIA LA ETAPA más intensa de las celebraciones prenavideñas, navideñas y fin de año con la distribución de prestaciones económicas de fin de año en los diversos sectores de la industria aunque son escasas las empresas con justas remuneraciones a sus empleados y trabajadores.



ALGUNOS SECTORES TRADICIONALMENTE RECOMIENDAN CELEBRACIONES moderadas al lado de la familia, sin ser ruidosos con los vecinos, y no dejar de asistir a la responsabilidad laboral porque a nadie le conviene empezar el Año Nuevo sin empleo, sin un cinco en la bolsa y con un montón de deudas impagables.



