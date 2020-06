08 Junio 2020 04:10:00

Pega COVID a enfermeras y médicos

Conforme avanzan los días durante el mes de junio, los casos de Covid-19 que resultan positivos en la Región Norte y Carbonífera y que afectan a personal de Salud ya sea del Seguro Social o de otras dependencias, es preocupantes…



Ayer de nueva cuenta dos enfermeras, un camillero y un médico de San Juan de Sabinas y de Ciudad Acuña resultaron positivos a la enfermedad….



A nivel estatal se estima que el 25% del total de casos de Coahuila de coronavirus son personal médico y eso habla de cómo la enfermedad ha sorprendido a los especialistas, a las enfermeras, a los camilleros, incluso a los administrativos, algunos de los cuales les ha costado la vida…



Por ello es necesario entender que a pesar de que se pueda pensar que vamos a una segunda etapa de apertura en la zona norte, eso no implica bajar la guardia ni confiarse, sino subir las acciones para prevenir los contagios ya que en la medida que haya más actividad económica y luego más actividad social, la enfermedad se podría propagar y causar daños a la salud y saturar el sistema hospitalario…



En Coahuila la recomendación del secretario de Salud, Roberto Bernal, es constante de mantener las medidas de sanidad, el distanciamiento social y el uso obligatorio del cubrebocas, así como vigilar todo en el interior de las empresas y pronto también en los planteles escolares…



Piedras Negras y la segunda etapa

Pasar de 67 a 80 casos de Covid-19 en un fin de semana debe preocupar al alcalde Claudio Bres, pero también debe ocupar a la población para evitar que este ritmo de crecimiento se mantenga…

Si los casos siguen al alza, lo que podría suceder es que se frene el avance de las etapas, que se decida la autoridad a través del Comité de Salud de esta región que hay que ir más despacio, pese a los altos costos económicos que eso ha representado ya para la zona fronteriza y sus 10 municipios…



Este lunes abren ya gimnasios, así como otros espacios que se tienen de gente joven, activa, que desea volver a esa nueva normalidad y adicionar actividades, pero también de decenas de negocios que deberán de cumplir con muchos requisitos para poder salvar su operación y mantener con vida su establecimiento…



Por ello es que las acciones para frenar el coronavirus no se pueden aflojar, mucho menos pensar en que porque en Piedras Negras van relativamente menos casos, se deba uno de confiar y volver a las actividades de antaño, eso ya no podrá ser…



Las autoridades en Piedras Negras han sido acertadas en el sentido de parar antes y evitar contagios en el arranque, cuando se supo que la pandemia estaba ya en nuestra región, hoy lo que sigue es que se hagan las cosas bien en la prevención o los costos que pagaremos serán elevados, más que los que ya se cubren hasta el momento…



SIMAS y los paros técnicos

Quien reflejó este fin de semana el impacto de los paros técnicos y otro aspecto de la pandemia fue el gerente de Simas, Mario Rincón, pues en los ingresos de la empresa paramunicipal encargada del agua y drenaje de la ciudad, el paro de muchas empresas ha ocasionado que bajen los consumos, de 64 mil metros cúbicos mensuales a la mitad, es decir, con ello también sus ingresos en estos casi tres meses de pandemia…



Lo bueno es que el mandamás del Simas logró de manera anticipada el prepararse para este impacto con un fortalecimiento del área de cobranza y reducir los rezagos para así evitar que la falta de ingresos por parte de las empresas se reflejara drásticamente en la facturación y también metiera problemas para cumplir con los compromisos que tiene el Simas…



Donde habría que estar atentos es en el tema ambiental, sobre todo por las descargas que van a dar a la planta tratadora de Arema, ya que hay que tomar en cuenta que antes de marzo las descargas eran normales y de marzo a la fecha el agua residual de nuestra ciudad y de todo el mundo tiene un contenido 10 veces mayor de alcohol, jabón y otros químicos y habrá que ver cómo es que los encargados de la planta tratadora han resuelto esto para que lo que envíen al río Bravo tenga la calidad que se necesita y también sin arriesgar a otras ciudades que usan, igual que nosotros, esa agua para consumo humano, agrícola e industrial…



Excelente relación Guardia Nacional–Aduana

Quienes presumieron una excelente relación de amistad y trabajo el pasado viernes fueron el coronel Gustavo Campos, responsable de la Guardia Nacional en esta región de Coahuila y el administrador de la Aduana de Piedras Negras, el abogado José Luis Peña…



El mandamás de los asuntos de comercio exterior local invitó al coronel a una visita a la Aduana para conocer las operaciones, la instalación y toda la tecnología que se utiliza en la inspección no intrusiva, así como los procesos que ahí se llevan para agilizar las operaciones aduaneras…



Se les vio, según los que estuvieron cercanos al recorrido, en plática más que interesante y sobre todo en el reflejo de excelentes tiempos de trabajo en colaboración en esta zona…