18 Febrero 2019 04:09:00

‘Peje’: Nada me debes…

E n alusión a la gran pieza poética del maestro Nervo, le digo al de Macuspana: nada me debes, nada te debo...



n ada te creí, por ello no hay desengaño; eso sí, para el país, en cada ocurrencia mayor es el daño.



P residente ocurrente: yo sabía que en política exterior irías con Maduro, aunque la ley te exige la no intervención... ¡No hubo pues decepción!



a nticipé que el tren Maya sería para tu Villano Favorito; hoy sabemos casi todos que es el pago para Zedillo, expresidente que no mencionas, ni por equivocación... ¡No hubo pues decepción!



z afado, ya sabía que estabas, que eras ocurrente –y eso no lo quita el ser presidente–… Compras sin licitación; perfiles inadecuados; en síntesis: un gobierno rapaz; “Peje” nada me debes, “Peje” Presidente, estamos En Paz.