08 Febrero 2020 04:10:00

Pelancha: Primero su Informe

La maestra Esperanza Chapa, diputada local por el distrito dos con cabecera en Piedras Negras ya ha programado su fecha para rendir el segundo informe de actividades como legisladora, el cual será el próximo 26 de febrero allá en el municipio de Nava…



Pelancha como de cariño le dicen y conocen la población, ha trabajado de manera incansable en la generación de iniciativas que van hacia la mejora como sociedad en la zona norte de Coahuila, atendiendo la problemática específica de la región, pero sobre todo para ver por los grupos vulnerables, sus necesidades y encaminar proyectos que los ayuden a hacer más llevadera su situación…



Por supuesto que la diputada está atenta al tema de la elección que se realizará a mediados de año para renovar el Congreso de Coahuila y como buena priísta y disciplinada esperará los tiempos, la convocatoria, las reglas y lo que el partido diga a nivel estatal y regional para definir si va por una reelección y tratar de repetir en el Legislativo estatal o si se regresa a sus actividades de apoyo constante a los grupos vulnerables…



Los priístas conocen la trayectoria, la circunstancia y cómo es que viene una elección que será de estructuras y lo que menos le conviene al partido es llegar divididos…





Morena, en espera de candidata



En Morena deshojan los pétalos de la margarita para ver si alcanzan o no un acuerdo para determinar quién será el o la candidata a la diputación local…



Por un lado incluso algunos piensan que puede surgir un empresario que siempre ha apoyado al Presidente AMLO, desde su época perredista o si será un político que luego de pertenecer a otro partido pueda buscar ser abanderado y usar la popularidad y el prestigio federal de López Obrador y de Morena para colocarse en una silla en el Congreso…



Sencillo no será, mucho menos si consideramos que el PAN, PRI y hasta UDC tienen estructura regional que podrían poner en marcha en este proceso y en este distrito dos y con ello convertir esta elección que viene en una de las más cerradas y romper el bipartidismo que se ha dado por décadas…



Por ello es que personajes como Arturo Cervera, Armando Martínez, Rocío Domínguez Vital y el médico traumatólogo Víctor García podrían ser considerados, lo que se deberá de analizar el próximo 14 de febrero por la noche en base a ver quién sí y quién no solicita retirarse de su cargo para buscar la nominación…



Saltillo Hermano



Saltillo Hermano es un programa que ha sido autorizado por el Cabildo de la capital del estado en donde dieron los regidores el visto bueno al alcalde Manolo Jiménez, de los mejores munícipes en calificación a nivel nacional, con el cual se fortalecen lazos con municipios los cuales son receptores de apoyos procedentes del ayuntamiento…



Desde ayer Manolo Jiménez estuvo en Nava, Allende y Morelos, en donde entregó a sus homólogos lámparas de luz mercurial las cuales apoyarán para instalarse en zonas rurales, ejidos o caminos que se requieran y con ello mejorar el tema de seguridad y prevención y aprovechar las miles de lámparas que en Saltillo se han retirado por la sustitución de 55 mil luminarias tipo LED que serán instaladas allá…



Tienen vida útil y por ello es que el alcalde de la capital del estado de manera sencilla se ha acercado a esta región para que se aproveche este equipo que es de una tecnología buena…



Preocupa la droga Fentanilo



Hace algunos años, en Acuña y Torreón se decomisó droga cuyo componente principal era el Fentanilo, lo cual puso en alerta a las autoridades del estado y en especial a las de Salud…



Esta sustancia o componente químico es usado para fines médicos, pero también para elaboración de pastillas que son utilizadas como estupefacientes, de muy alta adicción y más riesgo…



Esta semana fue decomisado por la Policía Municipal una cantidad elevadísima de pastillas cuyo componente es esta sustancia, 3 mil pastillas, para ser exactos, que transportaba una mujer en la colonia Mundo Nuevo…



El caso se consignó a la Fiscalía General de la República, pero no haría mal la Secretaría de Salud y la Jurisdicción Sanitaria Uno, a cargo de Hermilo Rodríguez en hacer una campaña para advertir a los jóvenes y no tan jóvenes del alcance de las consecuencias de usar esta droga…



Hace dos años se pensó que el Fentanilo decomisado iba hacia Estados Unidos, hoy lo que se ve es otra cosa…