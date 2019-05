24 Mayo 2019 04:10:00

Película de terror

La red de nepotismo vigente en el Ayuntamiento de Torreón, en donde manda el panista Jorge Zermeño Infante, parece cuento de terror para el erario municipal, pues al año se destinan más de 14 millones de pesos para cubrir la nómina de familiares directos, amigos y compadres de regidores y altos funcionarios, como directores, así como

diputados locales.

La tesorera Mayela Ramírez Sordo tiene a cinco familiares en distintos cargos, al igual que las regidoras Elizabeth Pérez Alemán, Diana Valeria Hernán Morón y su colega Alberto Rosales Arcaute y la síndica Sandra Mijares Acuña.

Lo anterior se supo durante la sesión de Cabildo en la que el excandidato a alcalde y actual regidor del PRI, José Antonio Gutiérrez Jardón, destapó la caja de Pandora.



NO VIVEN EN EL ERROR

Los que tampoco viven en el error son familiares directos de legisladores locales, en este caso del Partido Acción Nacional, a quienes se les da lo de mantenerse bien agarrados de la nómina municipal. Es el caso, por ejemplo, del expresidente de la Mesa Directiva en el Palacio de Coss, Juan Antonio García Villa, ocho integrantes de su familia están en la nómina de Torreón y le cuestan al erario nada más y nada menos que 1.3 millones de pesos

La diputada María Eugenia Cázares Martínez también tiene lo suyo. Su esposo es empleado municipal sindicalizado y otra diputada panista, Blanca Eppen Canales, acomodó en la nómina a uno de sus primos.



TEMA POLÉMICO

En donde andarán metidos con temas polémicos es en el Palacio de Coss. El próximo lunes será sede del foro sobre Progresividad en los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres, para revisar temas como el aborto, desde la perspectiva jurídica y científica.

Las invitaciones circularon y entre quienes confirmaron están las presidentas de las comisiones de Igualdad de Género y Salud en la Cámara de Diputados, la sonorense Wendy Briceño Zuloaga y la paisana Miroslava Sánchez Galván, las dos, por cierto, militantes del partido de moda.

La cita es el próximo lunes por la tarde y también están convocados representantes de grupos defensores de los derechos humanos, médicos especialistas en bioética, jueces, magistrados y representantes de colectivos feministas.



EN EL TRIBUNAL ELECTORAL

Al que vieron este jueves en la Sala Superior del Tribunal Electoral federal fue a Luis Efrén Ríos Vega. El director de la Academia Interamericana de Derechos Humanos firmó un convenio de colaboración con los magistrados que encabeza Felipe Fuentes Barrera, para reforzar el intercambio académico que hay desde hace tiempo.

De entrada, el magistrado Felipe Fuentes reconoció la calidad académica y liderazgo de la Universidad Autónoma de Coahuila en la investigación de temas como los derechos humanos y está en curso una agenda de trabajo en la materia.

Por cierto, como lo anticipó El Marqués, durante el 30 y 31 de este mismo mes en Saltillo habrá cónclave de magistrados electorales, federales y locales, con motivo del anuncio de un proyecto nacional sobre los retos y desafíos de las candidaturas independientes.



NO VIENE

El que también estaba programado para esas fechas, pero no vendrá, es Lorenzo Córdova Vianello. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral tenía participación como conferencista durante el foro, pero se atravesó la organización de los próximos comicios y al parecer atenderá asuntos relacionados con la elección del Gobernador en Puebla.

Según esto, Córdova también tiene agenda pendiente con el tema de los Organismos Públicos Locales, los famosos OPL, y el intento de la Cuarta Transformación para desaparecerlos.

Se van a quedar con las ganas de verlo en la Junta Local del INE en Coahuila, a cargo de José Luis López, pues hasta canapés habían ordenado para la inauguración de su edificio sede.



ES TIGRE

Con una serie de fotografías que difundió en su “fan page”, el exsecretario de Gobierno en Coahuila, Víctor Zamora Rodríguez, quiso matar los rumores sobre su supuesta detención por parte de agentes federales.

En los últimos días corrieron versiones de que elementos de la Procuraduría General de la República vinieron por el también exdiputado local, pero la teoría cayó por sí misma pues la PGR ya no existe como tal.

Y por no dejar, Zamora Rodríguez, quien radica entre Toluca y la Ciudad de México, primero presumió haber preparado un desayuno norteño; después difundió una fotografía del tráfico nocturno en la capital del país y la última fue una imagen con el logotipo de los Tigres, con motivo del campeonato que disputa su equipo favorito en el futbol mexicano.



EN EL CAMINO

¿Se acuerda de Ricardo Peralta Saucedo? Hace meses se hizo famoso luego de reclutar al exfiscal coahuilense, Jesús Torres Charles, en un cargo dentro de la Dirección General de Aduanas en la Cuarta Transformación, de la cual se despidió este jueves, pues fue designado subsecretario de Gobernación, en relevo de Zoé Robledo Aburto, ahora director general del IMSS.

En el camino quedó el coahuilense Javier Guerrero García, quien se mantiene como director de Gobierno en la propia Segob.