04 Agosto 2020 03:00:00

Peligra

ESTADOS UNIDOS SE constituye en la actualidad como uno de los focos de infección del coronavirus muy importantes, porque hay demasiados contagios y por lógico muchas defunciones, lo cual ha provocado que se tengan muchos problemas en la recién inaugurada temporada del beisbol de las Grandes Ligas, cuando apenas se han jugado dos semanas.



Y ES QUE en los propios equipos hay jugadores con contagio, lo cual ha provocado que sean varios equipos que tengan que posponer sus encuentros, y sobre todo porque al parecer son los propios jugadores los que no han seguido los protocolos y con ello han provocado mayores problemas., y hay algunos mas que han optado por no jugar esta temporada.



ELLO HA OBLIGADO para que el comisionado haya advertido que este lunes pueden surgir importantes noticias, en donde se incluye la posibilidad de suspender la temporada y dejarlo todo para el próximo año, esto de acuerdo a como se presenten el panorama en cuanto a la citada propagación.



Y AHI VIENE la pregunta, ¿cómo beneficiara o perjudicará a la Liga Mexicana del Pacifico su temporada que están anunciando para arrancarla el día 12 de octubre de este mismo año?.



EN PRIMERA INSTANCIA esto parece ser benéfico para la Liga Mexicana del Pacifico, ¿porqué?, bueno porque los peloteros mexicanos que militan en ese beisbol ya no tendrían actividad y podrían aprovechar la oportunidad para venir a jugar toda la temporada, con lo cual elevarían la calidad de la liga al menos en esta temporada.



CON ELLO LOS equipos ya no tendrían que buscar mayores refuerzos, yo considero que con esos elementos que la mayoría de ellos durante las temporadas anteriores llegan a la mitad de la misma o simplemente no vienen, ahora lo harán conscientes de que no tuvieron actividad en las Grandes Ligas y podrán jugar para poder tener actividad.



Y POR LOGICA con esta agradable noticia, se puede decir que todo augura para tener una de las mejores temporadas, si es que definitivamente suspenden la temporada en las Grandes Ligas y se da la oportunidad para que los mexicanos que juegan en Grandes Ligas estén presentes.



PERO AH!, NO todo se da con tanta facilidad, porque bajo esta circunstancia la temporada de la Liga Mexicana del Pacifico, también corre peligro de no celebrarse, si las autoridades del gobierno federal y la secretaria de salud consideras que las condiciones no son propicias para efectuar la temporada, con todo y que lo hagan a puerta cerrada.



AL IGUAL QUE sucedió en la Liga Mexicana de Beisbol, que con todo y que anunciaron la temporadas en dos ocasiones, a la tercera fue la vencida y ahí anunciaron que debido a que el panorama no estaba propicio deciden dar por suspendida la campaña, y en este caso en la Liga Mexicana del Pacifico puede suceder lo mismo.



POR EL MOMENTO con todo y que ya anunciaron el inicio la temporada el 12 de octubre y en el venidero mes de septiembre arrancar la pretemporada, se puede dar los cambios y se tendrá la confirmación de la temporada.



POR LO QUE este lunes podrán surgir importantes noticias, con la que den a conocer la gente del beisbol de las Grandes Ligas, porque será la tónica a seguir, por parte de los directivos de la Liga Mexicana del Pacifico, así que no luce tan simple y sencilla y es que la propagación del coronavirus parece no terminar y constantemente hace cambiar el llamado semáforo de la salud.



AMIGOS GRACIAS Y BUENOS DIAS.