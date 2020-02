25 Febrero 2020 04:09:00

Peña Nieto insiste en exhibir su impunidad

Enrique Peña Nieto y su novia, tomados de la mano, de espaldas a la cámara que los capta. Ambos de abrigo oscuro. La foto, acompañada de un mensaje amoroso que le escribe ella, fue divulgada en una historia de la cuenta de Instagram de Tania Ruiz, la pareja del impopular expresidente mexicano. La retomaron las revistas del corazón.



Compartió espacio en medios de comunicación con otra fotografía: la de Emilio Lozoya, director de Pemex en tiempos de Peña Nieto, detenido en España. Me parece absolutamente lógico que la pareja del exmandatario quiera potenciar su carrera como modelo a través de sus redes sociales.



Pero ¿no podrá el expresidente decirle a su novia que no lo exhiba así, con esa impunidad que lastima, particularmente cuando la opinión pública revisa y recuerda los escándalos de corrupción sucedidos en su sexenio? ¿O la cuenta de Instagram de ella es solo un instrumento para que él mande un mensaje político cuando están tras las rejas Collado, Rosario, Lozoya… y contando?



Enrique Peña Nieto es el máximo responsable de haber dejado a Pemex como la empresa petrolera más endeudada del mundo. Enrique Peña Nieto es el máximo responsable de haber dejado al país como uno de los más corruptos. Enrique Peña Nieto es el responsable de haber dejado una inercia sangrienta que tiene a México en sus niveles históricos de violencia. Enrique Peña Nieto era el jefe de Rosario Robles. Enrique Peña Nieto fue el padrino de Emilio Lozoya. Enrique Peña Nieto es el amigazo y socio de Juan Collado.



Que tenga tantito pudor, tantita vergüenza pública. Es para que viviera una vida discreta, no para que presumiera la impunidad que le ha brindado hasta ahora, a un alto costo político, el presidente López Obrador.



Apenas hace unos días, el mandatario López Obrador volvió a pronunciarse en contra de enjuiciar a los expresidentes, aunque dejó abierta la puerta a que una consulta pública lo obligue a hacer otra cosa. Ese mismo día, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, declaró en una entrevista que le hice en W Radio que la decisión de procesar o no a Peña Nieto no sería de López Obrador ni de una consulta, sino que sería de él y del Ministerio Público, con base en los elementos que vayan encontrando.



Pero sin duda, la palabra del Presidente pesa. Más la de un Presidente tan popular y que le gusta acaparar todo el poder. También pesan sus necesidades políticas. Yo estoy convencido de que si la gestión del presidente AMLO sigue tropezando, va a necesitar echar mano del encarcelamiento de Peña Nieto para recordar a la gente por qué votó por él y tratar de ganar tiempo.



Peña Nieto, con tanta exhibición pública, desoyendo los mensajes que le ha mandado López Obrador, se la está poniendo más fácil.





Saciamorbos



Hasta ahora, que se sepa, Rosario, Collado y Lozoya no han cantado. No vaya a ser que Peña Nieto se tope con una soprano y dos tenores.