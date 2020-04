25 Abril 2020 03:10:00

Peñascazo a AMLO

Era cierto no era Frente de Gobernadores, la triada formada inicialmente por los gobernadores de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, sumados ayer Michoacán, Durango y empresarios piden al Presidente redirigir sus inversiones.



Los proyectos del Tren Maya y Refinería Dos Bocas se llevan todo el presupuesto, la pandemia de Covid-19 afecta al sistema de Salud, pero truena la economía del país, se perderían cientos de empleos, expondrían.



A la reunión de ayer en Nuevo León, se sumó el mandatario de Michoacán, Silvano Aureoles y el de Durango, José Rosas Aispuro, contradiciendo el principio de unidad que era para coordinarse en temas de seguridad por las colindancias.



La pandemia de Covid-19 reagrupó, Jaime Rodríguez, Miguel Riquelme y Cabeza de Vaca, para intercambiar experiencias, se toparon con la falta de recursos y se sumó con la crisis económica y el reclamo de la Iniciativa Privada.



La tacañez o burocracia, por así llamarlo, del Presidente Andrés Manuel López Obrador los tiene contra la pared, quieren rebelarse, piden participaciones justas luego reculan.



Una nueva República no habrá, el Pacto Fiscal quién sabe si se revise, los proyectos de Tren Maya y Dos Bocas difícil que se cancelen, la reactivación empresarial es un dilema en manos de los de la 4ª. T.



Lo único seguro es que uno, dos o tres saldrán raspados.



Todólogo



Nuevo en el ámbito político, de familia acomodada, empezó a conocer el mundo real al ingresar como funcionario público, una posición que parece gustarle y en la que busca perpetuarse bajo el efecto “chapulín”.



César, regidor de Fomento Económico en la administración de Monclova, le encontró sabor al cargo, quien manda en UDC lo ilusionó con ser candidato a diputado local por el Distrito 5.



El motivo perfecto para que César Menchaca aparezca en todo evento, colonia o agrupación para mostrarse caritativo y generoso, sin importar que alguien lo acuse por actos anticipados de campaña.



Convencidos los políticos que las redes sociales dan rating y posición al siguiente peldaño, el regidor con cualquier tema se promociona, sin ser de competencia



Un todólogo el César, resume en minutos la política, descifra la economía nacional, generación del empleo, la pandemia de Covid-19 a nivel nacional.



Es más, descifró la reunión de Gobernadores de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, de “tocho morocho”.



Buen chico, lástima que en UDC puro viejo zorro que lo chamaqueará, siendo única figura del partido ahora comparte templete con otro regidor, Pedro Magaña.



Susto y recuperación



La que tuvo que ausentarse de Sacramento por unos días fue la alcaldesa Yajaira Reyna, quien en plena pandemia de coronavirus fue a parar al hospital, privado por cierto, para atenderse un problema de cervicales.



Un primer aviso, guardar reposo en casa y atender otras recomendaciones si es que quiere mantenerse activa sin mayores problemas.



Su ausencia nadie la notó, pero a su regreso habría que darle la bienvenida, ya saben de esos burócratas que hay en cada gobierno, aduladores y serviles a más no poder.



Cifras Covid-19



La cifra de contagios de coronavirus son aterradoras y lo peor está por venir, al grado que preparan fosas por docenas en el panteón municipal.



Con 15 contagiados más, Monclova registra 192, Castaños 8, Frontera 18, 2 San Buenaventura, 2 Sacramento y 2 Cuatro Ciénegas. Del resto del mundo mejor ni hablar.