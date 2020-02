07 Febrero 2020 03:10:00

Pensiones de horror

Buen día ÖPor la importancia que reviste vamos a transcribir un fragmento de un artículo publicado por El Financiero que ilustra perfectamente que los jóvenes de hoy en caso de llegar a la vejez vivirán en condiciones de extrema pobreza con pensiones de horror.



“Repíteme la cifra, por favor”, pide Jaime Orta, cuando escucha la cantidad que habrá de recibir, si las cosas no cambian, en el momento que decida jubilarse. Se le repite el monto: 5 mil 830 pesos mensuales, poco más de 27 por ciento de su salario de cotización actual. Él se inclina a ver la pantalla, para ver si más cerca la cifra cambia.



Jaime estudió Administración y trabaja en el área de contabilidad de una empresa de productos plásticos, tiene 31 años y los últimos ocho ha cotizado al Seguro Social y a su Afore, la cual administra Citibanamex. También es uno de los jóvenes millennial afortunados: al menos recibirá una pensión, y una mejor que la de la mayoría de las personas entre 21 y 36 años que laboran en la formalidad.



Los legisladores federales en lugar de echar abajo las reformas a la Ley del Seguro Social y retornar al esquema anterior, se la pasan aplaudiendo como focas los disparates seniles de AMLO, la gente esperaba un cambio, pero todo está igual o peor. A estas alturas ya piensan dónde cobrarán después de terminar el período-.



Pierde Arcelor Mittal



Arcelor Mittal, el principal productor siderúrgico y minero integrado a escala mundial perdió 2 mil 454 millones de dólares en 2019, pero son resultados globales porque tiene muchas plantas diseminadas por el planeta. Contrasta abismalmente con el beneficio de 5 mil 149 millones de dólares que obtuvo en 2018.



El dueño de ese gigante acerero estima que el 2020 será mejor porque afirma que se observan indicios de que la desaceleración de la demanda real comienza a estabilizarse; esto dado el entorno favorable en lo que respecta a los niveles de existencias, “prevemos que el consumo aparente de acero en nuestros principales mercados registre un crecimiento en 2020”, dicen-.



Este año pinta igual o peor que 2019, y así por ejemplo Bank Of America recortó a 0.5 por ciento su pronóstico para el Producto Interno Bruto en este 2020, y puede ocurrir una catástrofe pero aquel continuará con sus lagunas mentales.

Peor el remedio



Mejor nos hubiéramos quedado allá en el BOF 1, dicen trabajadores que fechas atrás fueron transferidos de ese departamento cerrado de Planta 1 de Altos Hornos de México a la Planta Coquizadora 2, y es que no les apareció en nómina el incentivo de bonificación de 17 por ciento que ahí rige.



Ellos se comunicaron con Gerardo Mireles Castillo, secretario general de la Sección 147 del Sindicato Democrático, y es que los trabajadores al observar la boleta de pago no vieron consignado el bono que prevalece en la Planta Coquizadora 2 donde el porcentaje se mueve conforme a la cantidad de horneadas, por lo que el ingreso económico adicional no lo percibieron ayer y que al menos es de 17 por ciento equivalente a unos 70 pesos diarios, 420 semanales.



Desarman Perfiles



Ya no es ningún secreto, toda la base trabajadora que laboraba en el ahora occiso departamento Perfiles Pesados sabe y dice que los fierros ya fueron vendidos por Altos Hornos de México a una empresa cuya razón social se desconoce, pero que se dedica al mismo giro de vigas y columnas para construcción de puentes y edificios.



Entre la raza causa asombro la versión que corre de boca en boca de que el comprador no producirá nada con esos fierros, sino que únicamente su intención era desaparecer la competencia y quedarse solo en el mercado. Aquí en Monclova PYTCO ubicada por el libramiento Carlos Salinas de Gortari produce también perfiles de acero.



En 1999, febrero para ser exactos, AHMSA vendió el departamento Galvanizadora a Industrias Monterrey (IMSA), es decir, tres meses antes de que se declarara en suspensión de pagos ante las autoridades judiciales, específicamente en el Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil.



