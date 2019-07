PENSIONES Y AFORES

25 Julio 2019 04:06:00

PENSIONES Y AFORESGus: “Una novedad nueva del nuevo Gobierno: quienes fueron, digamos, trabajadores trashumantes, que por cortos periodos trabajaron en la formalidad con afiliación al IMSS, para reclamar lo que se conoce ahora como ‘negativa de pensión’ porque el ahorro no alcanza para una pensión, el trámite entre el IMSS y la Afore puede tardar seis o más meses, si acaso hay ‘sinónimos’ en el registro del IMSS u otro tipo de líos. Y cuando se cobra el saldo, AHORA, Hacienda se toma de inmediato, 32%, más o menos, del ahorro, a la malagueña, aunque sean mugrosos $15 mil, $10 mil pesos o menos”.JEFFREY EPSTEINEste sentenciado en 2008 como “sex-offender” es un humano masculino, de 66 años, caucásico. Y muchos, la mayoría de sus asociados-amigos-coacusados-elitistas, etc (tantos como 110 mil según algunas fuentes) comparten (o compartían) esas tres características: hombre-blanco-viejo. Prácticamente todos ellos (revisa las listas si no te aburres) white-old-men (blancos-viejos-hombres). ¿Pues no que el odio entero del Gobierno estaba para reforzar (no atacar-criticar-señalar-descalificar), a los white-old-men, la famosa y dudosa “supremacía blanca”? ¿Cómo es que ahora los señala o persigue el Gobierno? Conste que no presumo la eventual inocencia o culpabilidad de ninguno de ellos sobre presuntos delitos de pederastia; eso lo decidirá un juez. Pero no deja de ser una curiosa incongruencia esta de enderezar las baterías contra los “supremacistas blancos”, ponerlos contra la pared, y al mismo tiempo acusarlos de acosar a todos los demás.PASAPORTESA Epstein se le han descubierto, hasta ahora, pasaportes de tres países: uno gringo, otro de Arabia Saudita (con un nombre y domicilio falsos que Epstein usó para entrar y salir de cuatro países: Francia, España, Inglaterra y Arabia Saudita), y un pasaporte austriaco, también vencido, sobre el cual “el exembajador estadunidense Ronald Lauder (edad 75, heredero del imperio cosmético de su mamá Estée Lauder) pudo haber usado sus conexiones para conseguirlo”. Con razón el juez consideró que Epstein era un riesgo mayor de fuga (tiene retiharto dinero, contactos en todo el mundo, una isla propia, aviones privados) y no le concedió el beneficio de transcurrir su juicio en reclusión domiciliaria, por lo que deberá pasar ese lapso tras las rejas. https://www.youtube.com/watch?v=d6akkm5QRHk UN RECORDATORIOWikipedia: “Taxi Driver es una película estadunidense dramática de 1976 dirigida por Martin Scorsese, escrita por Paul Schrader y protagonizada por Robert De Niro. El filme está ambientado en la Nueva York de los años 70, poco después de que terminara la guerra de Vietnam, y se centra en la vida de Travis Bickle, un excombatiente solitario y mentalmente inestable que para evitar el ocio comienza a trabajar como taxista, incorporándose a la turbia vida nocturna de la ciudad. El reparto cuenta también con la presencia de Cybill Shepherd como la mujer de quien Travis está enamorado; Jodie Foster como una prostituta de 13 años (misma edad real de la Foster en ese momento) con quien Travis forma un lazo, y Harvey Keitel como su proxeneta. La película obtuvo varios premios, entre ellos la Palma de Oro del Festival de Cannes, y cuatro nominaciones al Oscar. Actualmente es considerada tanto una película de culto como una de las mejores de su época; también suele ser evaluada por críticos profesionales como una de las mejores películas de todos los tiempos y una obra maestra de su director. En 1994 la película fue considerada ‘cultural, histórica y estéticamente significativa’ por la Biblioteca del Congreso de EU y seleccionada para su preservación en el National Film Registry”. El exmarine encarnado por De Niro comete tres terribles asesinatos (mostrados en el filme con toda crudeza) en defensa de la prostituta menor, y queda como héroe urbano. Quizá hoy (tras su escandalosa tirria pública contra Trump, https://duckduckgo.com/?q=de+niro+trump&atb=v98-1&ia=videos&iax=videos&iai=1zNr8Pf1QkY y el despapaye que desató el caso Epstein) De Niro debería volver a ver esta película.