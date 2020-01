31 Enero 2020 04:10:00

Pequeño bailador

Es la imagen de un niño que baila al ritmo del Manicero mientras lava los platos en lo que podría ser su casa. Esta fue la manera que el exgobernador Humberto Moreira Valdés, eligió para reaparecer en Facebook, su medio preferido para estar en contacto con seguidores y fans. A la imagen del pequeño bailador la acompaña la frase: “Lo que hagas, hazlo con alegría”.



No pasó mucho tiempo para que el también exdirigente nacional del PRI volviera a las andadas de las redes sociales. El 3 de enero por el mismo medio, envió condolencias por el fallecimiento de la dirigente de colonias populares Nohemí Pérez Alviso.



El video del pequeño bailador no tendría relevancia, pero llega justo cuando el pleito del coahuilense con el escritor y periodista Sergio Aguayo se empezará a tratar en la Suprema Corte. Por lo pronto, queda claro que el Profe anda muy contento.





Viaje con premio



Al que le cayó bien el viaje a Saltillo fue al secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo Molina. Precisamente en la capital del sarape y el pan de pulque le llegó la noticia de que un juez le concedió la razón en su intento de ampararse en contra de Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, con lo cual podrá seguir cobrando un salario superior al del Presidente de la República.



Jacobo Molina, quien puso en marcha el cónclave de secretarios ejecutivos de los Organismos Públicos Locales, es uno de los funcionarios de primer nivel del INE y de otros organismos autónomos que tramitaron amparos en contra de la decisión de Andrés Manuel López Obrador, para que ningún otro servidor público gane más de lo que él, es decir, 108 mil 656 pesos mensuales. En el caso del secretario ejecutivo del INE, su dieta casi llega a 150 mil.





Hasta el lunes



Quien estará en el hospital para su cumpleaños 99, es el Obispo emérito de la Diócesis de Saltillo, Francisco Raúl Villalobos Padilla. El jueves los médicos que lo atienden en el hospital privado en donde se encuentra internado desde el lunes anterior, notificaron a la familia y a la propia Diócesis que deberá permanecer ahí hasta el lunes siguiente, para aliviar por completo el cuadro de neumonía que se le encontró.



Villalobos nació en Guadalajara y este sábado 1 de febrero cumplirá 99 años; acumula kilómetros como pastor de la Iglesia Católica; el 2 de abril llegará a 71 años de su ordenación como sacerdote. Es Obispo a partir de 1971 y desde el 28 de octubre forma parte de la Diócesis de Saltillo, primero como auxiliar, luego como titular hasta el 20 de marzo de 2000 y a partir de ahí como emérito. !Qué se mejore!





Artistas inconformes



En donde parecen ir de mal en peor es en la escuela de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Coahuila. Nos mencionan que desde hace un par de semanas, alumnos y maestros manifiestan inconformidad por una serie de decisiones de la actual administración, a cargo, Darío Aguillón Gutiérrez, quien hace las veces de director.



Por ejemplo, nos mencionan, es evidente la inexperiencia por parte del directivo y su equipo en la Rubén Herrera, y no logran tranquilizar las molestias de los futuros artistas, sobre todo a partir de la reciente modificación de la plantilla de maestros, en la cual dejaron fuera a destacados creadores que tanto prestigio le diera en otros tiempos a la centenaria institución. No descarte que los quejosos lleven sus inconformidades más allá de las paredes de la escuela.





Buenas intenciones



Los que prometen estar atentos para que los programas sociales no se aprovechen en campañas electorales son los integrantes de la Comisión Interinstitucional para el Blindaje del Proceso Electoral 2020 que el jueves se instaló. Las sesiones de trabajo por lo menos empezaron con muy buenas intenciones y otra cosa serán los resultados.



Por lo pronto, le comentamos que en la mencionada Comisión hay de todo. Como cabeza del grupo está la titular de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Teresa Guajardo Berlanga, y con este nuevo encargo se confirma que por lo menos para el proceso electoral en curso, no está en los planes de su partido, es decir, el PRI.





Hay de todo



Pero en la Comisión Institucional también participan los secretarios de Finanzas, Blas Flores; Inclusión y Desarrollo Social, Francisco Saracho Navarro; Desarrollo Rural, José Luis “El Chapo” Flores Méndez y Seguridad Pública, Sonia Villarreal Pérez.



Por parte del Congreso local están los diputados Juan Antonio García Villa, Zulmma Guerrero Cázares, Elisa Catalina Villalobos Hernández, Claudia Isela Ramírez Pineda y Andrés Loya Cardona, respectivamente del PAN, UDC, Morena, PRD y PRI.





En alerta



Luego de la gira de trabajo por Ramos Arizpe, el gobernador Miguel Ángel Riquelme se reunió con el titular de la Secretaría de Salud, Roberto Bernal Gómez, para revisar cada punto de la estrategia del Sector Salud en Coahuila, a fin de evitar casos de coronavirus.



Por lo pronto se amplió la distribución de gel antibacterial en las unidades del sector salud y como se trata de un fenómeno epidemiológico con dosis de novedad, se pusieron en marcha jornadas de capacitación al personal de las distintas clínicas, unidades de salud y hospitales. La alerta de la Organización Mundial de la Salud por la creciente presencia del coronavirus chino está vigente y no está de más apretar tuercas en el estado.