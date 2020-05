13 Mayo 2020 03:10:00

Peras a peso

Buen día . Ya basta- parece exclamar molesto Armando Guadiana al inconformarse contra la criminal política económica de AMLO, y expone que empresarios y trabajadores tienen derecho de exigir al Gobierno Federal un plan emergente para no seguir perdiendo sus fuentes de trabajo, pero dicen que su ponencia es como predicar en el desierto.



Hacer comprender a AMLO y su gavilla es como intentar echarle tinta al lápiz o sacarle punta a la pluma, y menos aún con su fuerza política o sea a quienes mantiene a raya con pensiones que ya existían en otros gobiernos, y becas a jóvenes las cuales ya también estaban, y que por cierto cada vez son menos, pero más la robadera de quienes están al frente.



Guadiana, ya divorciado políticamente del decrépito ahora compadre de los Moreira, agrega; ìnecesitamos que los organismos empresariales hablen con más contundencia, con mayor fuerza para que se den esos apoyos, ya que el ciudadano que aporta impuestos cada mes tienen derecho de exigirle al Estado, por ello se debe hablar con más contundencia, que no se hagan peticiones, tienen que hacerse exigencias al Gobierno Federal”.



Se mofaron



Recordó que, en días anteriores en su calidad de Presidente de la Comisión de Energía del Senado se subieron a la Mesa Directiva Puntos de Acuerdo en donde se exhortó de manera respetuosa a Andrés Manuel López Obrador a instruir a los secretarios de Hacienda y Economía para un plan emergente de apoyo de créditos a la pequeña y mediana empresa sin embargo, obviamente, no hubo respuesta, solo desprecio y mofa.



No sería nada raro, dicen los observadores, que AMLO envíe pronto a la Gestapo para hurgar las cuentas de Armando Guadiana e inventarle cargos y perjudicarle de alguna u otra forma, esa es la especialidad de ese personaje; mentir y revanchismo con violaciones a la ley.



El PRIAN, el PRIAN, el PRIAN, se repite constantemente, pero la Cuarta Corrupción es un resumidero de prianistas, sin embargo eso les enseñó AMLO que cada vez se vuelve más descarado con su corrupción, y ahora obsesionado este genocida con enviar a clases al estudiantado desde el 1 de junio.



Fichitas conocidas



LOS PRIANISTAS consentidos de AMLO la mayoría unas verdaderas fichitas; German Martínez, ex presidente nacional del PAN que estuvo en la Dirección General del IMSS y luego regresó a senador; Tatiana Clouthier también ex panista; Esteban Moctezuma del PRI y limpiabotas de Ricardo Salinas Pliego de la organización de bandidos Elektra- y compadre de AMLO.



Porfirio Muñoz Ledo del PRD, que también fue presidente nacional del PRI; el tristemente célebre Manuel Bartlett del PRI y autor del robo de la elección presidencial de 1988 contra Cuauhtémoc Cárdenas y lograr la imposición de Carlos Salinas de Gortari mediante el fraude; Olga Sánchez Cordero fue ministra en el gobierno de Ernesto Zedillo; Rocío Nahle García, secretaría de Energía, empleada de la paraestatal PEMEX por más de 30 años en los gobiernos del PRI y PAN.



Tal para cual



Ricardo Monreal, multichapulín actual Senador de la República, 12 años fue priista, 6 en el PRD, 5 en el PT y ahora de reciente ingreso en Morena; Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación con AMLO, fue secretario de Gobernación y de Desarrollo Social durante el gobierno de Ernesto Zedillo.18 años en el PRI; empleado de TV Azteca con Ricardo Salinas Pliego.



Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad Pública con AMLO, 17 años militando en el PRI pero también fue 6 años secretario particular de Vicente Fox; Felix Salgado Macedonio, senador por Morena con 30 años de militancia en el PRI de donde pasó al PRD., y muchos más como Javier Guerrero García priista de toda la vida, ocupó todos los cargos habidos y por haber, y hoy secretario general de la Dirección General del IMSS; la lista es vasta.



