Pérdida de empleos y alumnos en Eagle Pass

Preocupadas están las autoridades del Distrito Escolar Independiente de Eagle Pass pues la pandemia provocó un fuerte desempleo y ese desempleo obligó a cientos de familias de esta frontera texana a emigrar a otras regiones y sacar a sus alumnos de las escuelas y con ello hoy el superintendente del Distrito Escolar, Samuel Mijares, ve cómo presupuestalmente eso representa millones de dólares menos en recursos que se esfumaron…



Y es que por la pandemia el Distrito ha perdido ya 800 alumnos, que son casi el seis por ciento del total y que en presupuesto también representará varios millones de dólares…



Durante todo el ciclo escolar, antes de que comenzara el problema de salud, el superintendente se esforzó por evitar que más alumnos abandonaran el ciclo, con rifas de teléfonos móviles tipo iPhone X, tablets y otros incentivos, ya que por el cierre de los pozos de gas se perdieron muchos empleos y eso obligó a emigrar a familias y para el cierre de año esto se ha agravado por el desempleo que genera el sector comercio y servicios el cierre de la frontera a extranjeros, lo que coloca el desempleo en niveles superiores al 25% actualmente…



Nubarrones en Cinco Manantiales



Aunque AHMSA comenzará un pleito legal en tribunales contra CFE por la cancelación de contratos de compra de carbón, lo que sigue es que esta empresa comience con el desmantelamiento de las minas tanto a cielo abierto como subterráneas, por lo que el despido de sus dos mil 400 trabajadores será paulatino…



Los trabajadores operarán en este proceso de desmantelar el equipo y la maquinaria que por más de 250 millones de dólares tienen Minosa y Micare en esta región, luego de lo cual se vivirá una situación más que complicada para la zona norte de Coahuila…



Micare genera en su operación tantos empleos como la Constellation Brands o la empresa RASSINI y es sin duda una de las generadores de flujo de efectivo constante por el pago de sueldos y salarios, además de la derrama económica que se genera con sus proveedores…



Los alcaldes de los Cinco Manantiales deberán de comenzar a reunirse con Jaime Guerra, secretario de Economía del Estado, para plantear estrategias para la llegada de nuevas inversiones que sean un soporte para que la economía regional no se desplome…



Anticipado el regidor del PES



El fin de semana quien puso a trabajar a la Secretaría de Salud y a la Dirección de Salud Municipal fue el regidor del Partido Encuentro Social, Moy Lechler…



Pues resulta que el regidor, muy activo siempre en los eventos municipales, salió a publicar en sus redes sociales que había dado positivo al coronavirus…



Bien por el edil para evitar malas informaciones, rumores o detalles que provoquen confusión, hizo él mismo público algo que ya era rumor, pero lo que no dijo es que se hizo una prueba rápida, no acudió al laboratorio biomolecular ni con un laboratorio certificado…



Ante eso, el que salió rápido a aclarar las cosas el lunes fue el médico Luis Manuel Sánchez, director de Salud Municipal de Piedras Negras, para decir que no estaba confirmado el padecimiento y que por ello apenas se le había tomado la prueba a Lechler ese mismo lunes para esperar el tiempo necesario y determinar si en efecto padece o no Covid-19…



La Secretaría de Salud ha dicho de manera reiterada que las pruebas rápidas carecen de validez y son poco creíbles, por lo que es mejor esperar a lo que diga el Laboratorio Covid…



Pero mientras es o no positivo, dijo Sánchez, ya se sanitizó el área de regidores, además de que ya se ubica a los más cercanos regidores y empleados que convivieron la semana pasada con Lechler, por aquello de programarlos para exámenes Covid…



Reapertura industrial y contagios



Donde se ha enfrentado una ola de contagios en la reactivación económica es en Acuña, donde en esta semana el municipio ya rebasó los 200 positivos a Covid, muchos de los cuales ocurren en los sectores industrial y comercial…



El alcalde Roberto de los Santos ha insistido con las empresas y también la Secretaría de Salud que se sigan los protocolos al momento de operar e ingresar a las plantas para evitar este resurgimiento de la enfermedad…



Aunque la cifra de hospitalizados sea baja, no se puede esperar a que se convierta en un problema como en Torreón para ponerle freno a actitudes irresponsables en algunas maquiladoras…



El municipio y el estado continúan con las pruebas de dependencias, corporaciones y también en empresas de manera aleatoria, lo que ayuda a detectar los casos y frenar brotes, pero con el poco caso que los jóvenes hacen a quedarse en casa, es complicado…