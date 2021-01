11 Enero 2021 04:10:00

Peregrinar con un paciente COVID

Lo que el sistema de salud estatal y federal pretendían frenar, es decir, la ocupación hospitalaria cercana al 100% es lo que hoy enfrentamos y sus consecuencias…



Deambular, peregrinar con un enfermo de Covid-19 que requiere de hospitalización será lo que en los próximos días veremos en la zona norte del estado, a pesar de que las autoridades hacen el esfuerzo de liberar más camas mediante el establecimiento de un espacio adicional para recuperación de enfermos de coronavirus que ya están en su etapa de recuperación…



Ayer en Piedras Negras los familiares de un sacerdote que requería de hospitalización vivió este vía crucis, este peregrinar, para encontrar en dónde podían atenderlo…



Ni en los hospitales privados, donde la garantía monetaria es por demás elevada, tenían cupo, tampoco en el Seguro Social o el Salvador Chavarría por lo que fue trasladado al IMSS de Nueva Rosita, donde también el cupo está casi al máximo y los espacios que se tenían fue debido a la estadística que alarmó el fin de semana por un número elevado de nueve defunciones en esa región…



La doctora Rosario Tello, del Chavarría; el doctor Tomás Solís, del IMSS y Adalberto Peña de la México hacen sin duda un gran esfuerzo, pero se requiere de la colaboración de todos, principalmente de los jóvenes, para cortar esa ola de contagios…





Educación a distancia y muy distante



Hoy “regresan” a clases cientos de miles de jóvenes y niños de Coahuila, algunos ya presenciales(los menos) pero otros siguen desde la sala, el comedor y la cocina tomando sus clases ante una pandemia que va derecho a cumplir un año entre nosotros, causando estragos en todos los sentidos y en muchísimos sectores…



Las afectaciones no sólo son en salud, sino también en empleo, en comercio, en las ventas de muchos sectores que se encuentran deprimidos y también en el sector educativo, donde acéptenlo o no escuelas públicas y privadas, la calidad de la enseñanza no es la misma y eso se nota…



Ni que decir el sector más desprotegido de escuelas de zonas menos favorecidas económicamente, donde los directores ven la problemática y poco pueden hacer para salvar el atorón educativo…



Sectores como la Mundo Nuevo, Gobernadores, Ejido Piedras Negras, incluso el sector Acoros en donde muchos niños no tienen conectividad y las clases en la TV simplemente son un caos cuando hay más de dos estudiantes en la casa…



Sin duda que el reto que se inicia en este segundo semestre escolar será enorme, el profesor Arón Rodríguez de Lara es el ver cuándo se realizará la vacunación al magisterio y además cuántos, una vez que ya se analice y ponga fecha al regreso a clases, de los maestros decidirán jubilarse por el riesgo que se mantendrá por el coronavirus…





Obra Pública y la pandemia en PN



La pandemia ha significado para el gobierno estatal que encabeza Miguel Ángel Riquelme y el municipal de Piedras Negras, que encabeza Claudio Bres, un trabajo enorme en planeación y estrategias para que el tema de la salud no rebase la capacidad e infraestructura de la región…



Cada que la situación ha sido crítica, como ocurrió en los meses de julio y agosto y como ocurre ahora, el estado y el municipio han planteado y diseñado estrategias para sacar adelante la situación, pese a que mucho del problema se debe al nulo caso que hace un sector de la población: Los jóvenes…



Más hay que reconocer que todo ese cúmulo de trabajo no ha significado ni provocado que Riquelme Solís y Bres descuiden o dejen para luego la aplicación de recursos para obra pública de todo tipo…



Lo mismo pasos elevados, pavimentación, espacios públicos, plazas, alumbrado, seguridad y espacios deportivos…



Esta semana se entrega el gimnasio Santiago V. González remodelado en todos sus aspectos y será un espacio disponible para cuando la pandemia lo permita, pero que será sin duda el mejor espacio para ese retorno que muchos niños, jóvenes y adultos esperan…



Eso hay que reconocérselo a las autoridades, que pese a toda esa loza de trabajo que traen con la pandemia, que es mucha, sin descuidar la seguridad y la generación de nuevos empleos, nada de eso ha sido pretexto para que no haya obra pública…





Mañana decisiones importantes en Subcomité



Mañana hay reunión del Subcomité de Salud de la Región Norte que encabezan los 10 alcaldes y el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Francisco Saracho…



En esta reunión se tomarán decisiones importantes en el tema de cómo avanza la pandemia de acuerdo al número de nuevos contagios, de nivel de ocupación hospitalaria y de personas fallecidas por Covid-19 en las últimas semanas…



Aunque no hay nada perfilado o decidido, si se podría decidir el cerrar algunas actividades o disminuir el número de horas que permanecen abiertos algunos negocios que son característicos de acumulación de gente…



La supervisión de los inspectores Covid-19 es constante, pero pese a ello, los jóvenes no aguantan el encierro y constantemente son sorprendidos en fiestas clandestinas que lo único que provocan son más contagios…