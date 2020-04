30 Abril 2020 04:07:00

Periodistas versallesc

La anécdota es clásica. En una entrevista por televisión al escritor norteamericano Gore Vidal, el entrevistador -conociendo el mutuo odio que se tenían- preguntó a Vidal su opinión acerca de las sangrientas críticas que había hecho recientemente el también escritor Norman Mailer a uno de sus más recientes libros. En lugar de mostrar enojo, Gore Vidal puso un gesto que pretendió parecer de comprensión y respondió: “¿Norman Mailer? Yo entiendo a Mailer, debe de ser terrible ser un fracasado”.



No faltan los pleitos épicos entre escritores norteamericanos. Cuando Tom Wolfe publicó Todo un Hombre, un éxito instantáneo de ventas, saltaron las críticas, entre ellas las de tres grandes de las letras de ese momento: John Updike, el ya citado Norman Mailer y John Irving. En lugar de lanzarse frontalmente contra las críticas de los tres, Wolfe aprovechó uno de los capítulos de su libro Periodismo Canalla para burlarse de ellos. La cita es larga, pero no tiene desperdicio:



“Tres novelistas viejos y famosos salieron de sus hornacinas de la historia literaria para anatemizar una nueva novela; si algo semejante ha ocurrido con anterioridad, yo no me he enterado.



“John Updike, que tenía, en ese momento, sesenta y seis años, escribió cuatro páginas en The New Yorker, antes de concluir con considerable solemnidad que Todo un Hombre no era literatura sino entretenimiento…”. “Norman Mailer, que tenía setenta y cinco años, escribió seis páginas en The New York Review of Books -seis páginas de densa tipografía en una revista del tamaño de un periódico- para llegar al veredicto de que Todo un Hombre no era literatura sino un ‘mega best-seller’”… “Yo tenía sesenta y ocho años. Sé perfectamente cuánto se habrán cansado. ¿Cómo pudieron pasar incontables horas escribiendo miles y miles de palabras -los dos vejestorios habían llenado varias páginas, ¡páginas enteras!- para criticar una novela?”.



Los dos pleitos de escritores se me vinieron a la memoria quizá por el deseo de huir del tema del coronavirus, que ya me tiene hasta la coronilla, y también al leer el artículo más reciente de Sergio Aguayo, titulado “Columnistas”.



En su texto, Aguayo aborda las recientes declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la falta de profesionalismo de los periodistas mexicanos, a quienes dividió en buenos y malos. Entre los buenos citó a tres o cuatro, colocando al resto en el archivero de los malos. Pues bien, Aguayo, cuya ponderación es uno de los signos distintivos de sus textos periodísticos y académicos, pide moderación a unos y a otros.



Hasta allí todo va bien, antes de llegar al penúltimo párrafo del artículo: “Le tengo un profundo afecto a Epigmenio Ibarra y conozco su compromiso y honestidad. Se extralimitó -ojo con la gentileza del verbo- al decirle a Carmen Aristegui que ‘el dueño de Reforma ordena a sus editorialistas atacar al Presidente’. Tengo 24 años escribiendo en el Grupo Reforma y jamás me han tirado o insinuado línea. Tampoco me lo dieron en La Jornada (1984-1996) y, mucho menos, en Aristegui Noticias donde colaboro habitualmente”.



¿Por qué seremos tan versallescamente caballerosos los periodistas y escritores mexicanos? Vean ustedes: Epigmenio no mintió, ni siquiera faltó a la verdad o, en el último de los casos, está mal informado; simplemente se “extralimitó”. ¡Ay! ¡Cómo se extraña la mala leche que destilaban Gore Vidal, Tom Wolfe y compañía!