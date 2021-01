12 Enero 2021 04:09:00

Pero qué ganas de jugar al riesgo…

El caso es francamente preocupante, y no solo por el mayor riesgo que implica, sino por el hecho de que exhibe, en toda su crudeza, que pese a meses y meses de pandemia simplemente no aprendemos nada.



Hace un año, cuando el coronavirus hacía estragos en Europa, especialmente en naciones como España e Italia, el Gobierno federal decidió que no se tomaría ninguna medida para controlar o regular el libre tránsito aéreo de viajeros.



Bueno, pues el virus llegó por avión y a partir de finales de febrero se empezó a propagar hasta dejar, hoy, una cauda de más de un millón 540 mil contagios confirmados y más de 134 mil decesos. Sí, este virus ha matado en 10 meses a 134 mil mexicanos.



Nunca se trató, realmente, de impedir los vuelos, el tránsito de pasajeros, pero sí de instalar filtros sanitarios, aislar a los pasajeros hasta tener certeza de que no portaran el virus y eso fue precisamente lo que no se hizo.



Ahora, tres semanas después de que el mundo fuera advertido de una nueva y más peligrosa cepa de Covid en Reino Unido –y no porque sea más letal sino porque es el doble de contagiosa– el Gobierno federal tomó la misma decisión: permitir el libre tránsito aéreo de pasajeros y, qué otra cosa podría pasar, pues que esta nueva cepa ya llegó a nuestro país.



Un viajero británico, proveniente de Ámsterdam, arribó asintomático a la Ciudad de México el 28 de diciembre y hoy está a punto de morir intubado, en un hospital de Matamoros, Tamaulipas.



En el mismo vuelo se detectó a otras dos personas con síntomas y 31 asintomáticos. Y la joya de la corona: no encuentran a otros 12 que bien pueden estar propagando esta nueva cepa en estos momentos.



¿Qué tanto tiempo cree que pase para que esta nueva cepa se propague por todo el país y le meta más presión al sistema de salud, y coloque a más y más ciudadanos en riesgo? Pues nada, este Covid con esteroides ya está en nuestro país.



Qué ganas de complicarnos. Qué ganas de no hacer lo que se debe hacer para velar por la salud de la mayoría. Hace un año fuimos, sociedad y Gobierno, incapaces de ver lo que venía. Ahora, 10 meses después, las autoridades no actúan con realismo; parecen ignorar el hecho de que el sistema de salud se encuentra al borde del colapso y que un amplio sector de la población es incapaz de incorporar en su vida cotidiana las más elementales medidas de autoprotección.



En fin, tal y como están las cosas no nos queda más que decir, ¡que vengan todos los virus y todas sus cepas. México los recibe sin cubrebocas y con los brazos abiertos!