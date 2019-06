29 Junio 2019 04:10:00

¿Pero qué necesidad?

La Secretaría de Seguridad Pública del estado, en donde manda José Luis Pliego Corona, tiene ahora la atención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por lo ocurrido el miércoles en San Juan de Sabinas, cuando un jefe de Fuerza Coahuila disparó al aire para tratar de amedrentar a reporteros que cubrían la nota de un supuesto asesinato.



La CNDH de Luis Raúl González Pérez, quien por cierto se encuentra de comisión en Viena, emplazó a las autoridades estatales para que inicien la indagatoria sobre los hechos de la Región Carbonífera y cuestionó a la dependencia de Pliego Corona por decir que el arma accionada por el jefe policial era de postas, o balines, como “intentando con ello justificar o restar importancia a los hechos”… Como diría Juan Gabriel, ¿pero qué necesidad?







‘Alito’ viene el domingo



Será el domingo cuando Alejandro Moreno Cárdenas esté en Saltillo para arrancar su campaña en la franja norte del país. “Alito” se reunirá con consejeros priistas e integrantes de la llamada clase política estatal en la explanada del PRI de Coss, es decir, la sede municipal, y por la tarde habrá eventos masivos, primero con la estructura territorial en una colonia al sur de Saltillo, la cual hasta este viernes era parte del misterio, y luego con la estructura magisterial.



Hasta anoche estaba viva la versión de que el Gobernador con licencia de Campeche pisará tierra coahuilense desde este sábado, pero la versión no fue confirmada.



El candidato a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI viene con Carolina Viggiano, su compañera de fórmula.







En contra de todo



Los intereses de la cuarta transformación, como la austeridad republicana, no siempre aplican o por lo menos no en los intereses de Diana Isabel Hernández Aguilar, la representante de Morena ante el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, que encabeza Gabriela de León Farías.



En la sesión de este viernes, la morenista cuestionó la posibilidad de que en los próximos procesos electorales se eche mano de la urna electrónica para reducir costos.



La iniciativa de reformas al Código Electoral va, pero sin el visto bueno del partido de moda, pues su representante cuestionó por qué hasta ahora el tema atrapó la atención de los consejeros electorales. Según Hernández Aguilar, no está de acuerdo en la medida simplemente porque la posibilidad de adoptarla, se presentó hasta ahora.



El caso es que la iniciativa se suma a otras para modificar las reglas del juego en las siguientes elecciones, y en el Palacio de Coss ya se preparan para el periodo extraordinario en el que las votarán.







De vacaciones



El que ya anda de vacaciones es el fiscal Anticorrupción, Jesús Homero Flores Mier. Nos comentan que se le adelantó el asueto del verano y se fue de descanso, acompañado de su familia.



Bien merecido a lo mejor no, pero aseguran que muy necesario el periodo de descanso del funcionario, luego de la carga de estrés por las denuncias rezagadas y la pelotita que a lo largo del año aventó a otras instancias, como la Auditoría Superior del Estado, por la falta de resultados en las investigaciones de supuestos actos de corrupción.



Flores Mier asegura tener suficientes avances en los compromisos para el programa de transparencia de 100 días, los cuales por cierto, ya casi se vencen.







Nadie lo defiende



El que asegura tener ‘otros datos’ sobre la realidad económica del país y la generación de empleos, es el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Marcelo Torres Cofiño, quien cuestionó la oferta de colocación en maquiladoras mexicanas, hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador a migrantes centroamericanos.



“Y los mexicanos, ¿cuándo, señor Presidente?”, preguntó el también coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional en el Palacio de Coss, en una nueva crítica a la cuarta transformación… “No nos dejan otra”, aseguró el legislador.



Por cierto, llama la atención que un día sí, y otro también, Torres Cofiño lanza dardos encendidos a López Obrador, pero hasta ahora nadie en Morena salió a defender al Presidente… Los enterados aseguran que es reflejo de la desorganización vigente en el nuevo partidazo.







A 40 años



En donde también ya se encuentran de vacaciones, pero eso sí, no todos, es en la Universidad Autónoma de Coahuila. Este mismo viernes tuvo actividades el rector Salvador Hernández Vélez, quien amenazó con hacerse presente en sus oficinas durante las dos semanas siguientes.



Por lo pronto, en el arranque del fin de semana y del periodo vacacional, presentó el libro “Avances de la Psicología, 40 años de experiencias profesionales”, elaborado y editado por integrantes de la XII generación de la licenciatura en Psicología que precisamente egresaron hace cuatro décadas, y como están de festejo, decidieron dar a conocer el compendio de textos durante un encuentro literario en el Centro Cultural Vito Alessio Robles.