Fíjate bien lo que te voy a decir: guarda este periódico que tienes en tus manos, porque vale más que un barril de petróleo. Ayer los precios del petróleo en todo el mundo no cayeron, sino que se fueron al carajo. Por primera vez en la historia, el barril se cotizó en menos 32 dólares. ¿Qué diablos significa eso? Pues que prácticamente te pagan porque te lo lleves. ¡Pues que me den 10!



¿Te acuerdas que la noche del 31 de diciembre dijiste “2020 sorpréndeme”? Bueno, pues las sorpresas siguen y siguen y siguen, pues además del coronavirus ahora tenemos el petróleovirus que es una enfermedad todavía peor que la del Covid-19.



Y es que no a todos nos va a dar coronavirus, pero a todos nos afecta que México esté perdiendo dinero por cada barril de petróleo que produce. Y produce un millón 700 mil al día, así que estamos perdiendo casi 60 millones de dólares en solo un mes.



¿Por qué pasó esto? Haz de cuenta que tú eres Pemex y en tu casa vendes quesadillas. Y en tu colonia hay otros muchos puestos de quesadillas. Y como la colonia es grande y populosa, pues siempre hay clientes para todos los que tienen su puestecito.



Pero resulta que, de pronto, un día cae un virus en la colonia que le provoca diarrea a todos los vecinos y entonces nadie puede comer quesadillas, que es lo que está pasando con el petróleo y las gasolinas: como la mayoría de la gente en el mundo está guardada, pues no hay quien compre.



Entonces, tú, Pemex, vendías un millón 700 mil quesadillas diarias y ahora no tienes a quién venderle. Y lo peor no es eso: lo peor es que tú sigues produciendo quesadillas todos los días que, para colmo, no tienes ni siquiera dónde guardarlas. Y encima de todo eso, los del puestito de quesadillas árabes están vendiendo en la misma calle en la que tú vendías, entonces te están quitando los poquitos clientes que todavía tenías.



La cosa se pone más grave porque tú estás construyendo un comal carísimo llamado “Dos Bocas”, con lo que estás gastando dinero en una instalación que no te va a servir para nada, pues con cada quesadilla que haces, ¡pierdes dinero!



Así, igualito, está Pemex: hoy por hoy está perdiendo dinero con cada barril de petróleo que produce. Y si detuviera la producción dejaría de perder dinero. Ah, pero como el amado líder cabecita de algodón está enamorado del petróleo, se niega a cerrar la llave. Prefiere llevar a la quiebra a Pemex (y a México) antes que reconocer que está equivocado.





Date dos minutos para pensar en las doctoras y los doctores, las enfermeras y los enfermeros, que se están partiendo la madre todos los días para combatir el coronavirus. Piensa en ellos y apláudeles, cómprales una torta, apóyalos, échales una porra.



Porque en esta película de terror llamada coronavirus, ellos son los superhéroes que van a salvar al planeta. Y también incluye a los policías que siguen en la chamba todos los días, al personal de limpia, a los repartidores de comida, a los camilleros y a todos los que siguen haciendo que la vida en México no se venga abajo.



Por eso resulta inexplicable que haya gente tan imbécil que decide agredir física o verbalmente a los trabajadores de los hospitales, simple y sencillamente porque no les gustan las reglas que se han impuesto no por gusto, sino para enfrentar la pandemia.



Así que de una vez aviso, si ves a alguien agrediendo a cualquier elemento del personal médico, tienes mi apoyo para romperle toditita su mandarina.



