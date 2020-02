12 Febrero 2020 04:07:00

Pezones discriminatorios

Simon Black: “La Corte Suprema de los Estados Unidos se niega a escuchar el caso ‘Libere el pezón’. Una mujer de New Hampshire fue arrestada después de realizar yoga en topless a orillas del lago Winnipesaukee en la ciudad de Laconia en mayo de 2016 (presumiblemente en uno de los pocos días cada año que hace suficiente calor como para estar en topless en New Hampshire).“Posteriormente, otras dos mujeres fueron arrestadas por una protesta de ‘Liberen el pezón’ con el torso desnudo. La ordenanza de la ciudad prohíbe a las mujeres ir en topless, pero les da a los hombres esa libertad. Sin embargo, la Corte Suprema de New Hampshire dictaminó que la ordenanza no constituía una violación del requisito de la decimocuarta enmienda de que las leyes se apliquen de manera uniforme.“Ahora la Corte Suprema de los Estados Unidos se ha negado a escuchar el caso, dejando la prohibición vigente”.Prohibición de armasEl lunes 20 hubo en la ciudad de Richmond, capital del estado de Virginia (y durante la Guerra de Secesión, capital del Sur), una marcha de gringos pro Segunda Enmienda (la garantía de la Constitución de EU a la tenencia, posesión y portación de armas por la población en general).El propósito de la marcha era protestar contra la intención del gobernador demócrata Ralph Northam de prohibir las armas a través de leyes estatales. Se calcula que había unas 10 mil armas en una marcha de tres millas. La marcha fue absolutamente pacífica (a pesar de que se rumoreó sobre siete autobuses con provocadores profesionales que supuestamente iban a infiltrar la marcha).En contraste, hubo seis asesinatos ese día en Chicago, que tiene leyes durísimas precisamente en cuanto a la prohibición de armas. Miles de armas legales, y cero violencia: una legislación antiarmas durísima, y seis homicidios en un solo día. ¡Absurdo!Hay que repetirlo: las armas no son el problema; el problema son las personas, las mentes detrás de las armas; el dedo y no el gatillo. Prohibir las armas no ayuda en nada, al contrario, agrava el problema. Porque problemas siempre habrá. Sería bonito desaparecerlos por decreto, pero eso es utópico, un sueño de los que creen que prohibir algo vía leyes equivale a esfumarlo.Ve el caso de Londres: logró abatir casi del todo las armas de fuego en manos de los ciudadanos… y ahora los asesinatos, los asaltos, las violaciones, son a punta de cuchillo. Deschavetados siempre hay, y encuentran el arma: si no tienen rifle o pistola, acudirán a una navaja, unas tijeras, una soga, un garrote, lo que sea.XenobotsOooootra invención que promete mucho y de la cual (para variar) yo no sabía nada. “Así son los xenobots, robots creados a partir de células madre. Los xenobots no tienen la apariencia de un robot tradicional.Un grupo de científicos de las universidades de Vermont y Tufts, crearon los xenobots, los primeros robots vivos en el mundo mediante la utilización de células madre de la rana africana con garras (Xenopus laevis).Revista Proceedings of the National Academy of Sciencies: “esta nueva forma de vida mide un milímetro, tiene la capacidad de desplazarse, nadar, permanecer sin comida durante semanas, trabajar en grupo con otros xenobots y curarse a sí mismo.“El proceso de creación consistió en incubar células madre vivas de embriones de la rana para después ser remodeladas en formas específicas mediante un algoritmo evolutivo creado por la súper computadora Deep Green. Las células de la piel y las células del músculo cardiaco se unieron para formar una estructura que permitiera su desplazamiento.“Esta estructura rosada es amigable con el medio ambiente contrario a los materiales tradicionales que se degradan y son perjudiciales para la salud y ecología. Los xenobots serían capaces de limpiar desechos radioactivos, recolectar microplástico en océanos o transportar medicamentos dentro del cuerpo humano, de acuerdo al comunicado de los investigadores”. https://www.adn40.mx/noticia/ciencia/notas/2020-01-14-11-33/asi-son-los-xenobots-robots-creados-a-partir-de-celulas-madre