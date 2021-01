16 Enero 2021 03:00:00

Picadillo de notas

ANTES DE QUE concluya este mes en la región carbonífera de nuestra entidad se va a celebrar una junta que tendrá que decidir si habrá o no temporada en la Liga Norte de Coahuila y en donde hay interés de que tomen parte un equipo de casa que estará apoyado por el Gobierno Municipal de Saltillo y el club de beisbol Saraperos de Saltillo.



Y AUNQUE AUN no se decide nada, el casi un hecho que se juegue sin gente en los parques, ya que hay aires que dividen la decisión para saber si existe o no temporada en este 2021, y todo debido a los protocolos que se están siguiendo para evitar mayores contagios por lo que dicha reunion servirá para ver los planes a seguir y si hay o no temporada en este 2021 que la quieren arrancar en el mes de marzo.



INCLUSO SE SUPO que varios equipos que habían previsto su participación, han denegado a participar porque su idea es que se juegue con aficionados en las tribunas, pero la realidad se vera reflejada en la mencionada junta, en donde primero se certificara a los equipos que si quieren participar y en segundo si anuncian que arranquen en marzo, hay muchas posibilidades de que lo hagan sin tener aficionados en el parque.



CAMBIANDO DE TEMA vaya lío en que se encuentran los Naranjeros de Hermosillo, luego de que fueron detectados a siete jugadores con Covid-19, por lo que no podrán tener actividad en lo que resta del playoff que actualmente están sosteniendo con los Sultanes de Monterrey y que esta tarde se reanudara en el llamado Palacio Sultan, que sigue sin recibir aficionados, y todo por culpa de los contagios que se han desatado en esa vecina ciudad, y en donde cada día aumentan en un promedio de 800 personas.



Y LO GRAVE es que entre esos contagiados se encuentran dos piezas importantes, el tabasqueño Juan Pablo Oramas, que definitivamente ya no podrá ver actividad, luego del juegazo que les lanzo el pasado martes, pero también aparece el relevista Noel Fernando Salas, quien definitivamente ya no podrá ver actividad cuando menos en este playoff ante los regiomontanos, son dos bajas mucho muy importante para el equipo que maneja Juanito Navarrete Sanchez.



Y POR OTRA parte los aficionados de Culiacán tendrán la oportunidad de acudir a su estadio para ver la continuación de la serie ante los Yaquis de Ciudad Obregón y los anfitriones Tomateros de Culiacán, y será el momento oportuno para que los sonorenses despierten, ya que en caso contrario se colocaran contra la pared y será mucho mas difícil.



POR LO PRONTO tendrán que pegarle al pitcher extranjeros estelar JC Ramirez, que es el pitcher anunciado para este duelo y el pitcher extranjero es considerado como de lo mejor que tienen los guindas, mientras que por los Yaquis lo hará Dallas Martinez, que también tiene lo suyo, y se espera un duelo mucho muy interesante, que habrá que seguir muy de cerca.



HOY VIERNES DIA importante para los cuatro equipos que están en esta semifinal, porque este tercer encuentro es de vital importante y estará definiendo los destinos de todos, por lo que se espera duelos de vital importancia, porque quienes ganen según dicen los que saben restan condenados a pasar a la siguiente ronda...¿usted cree?.



AMIGOS GRACIAS Y BUENOS DIAS.