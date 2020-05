10 Mayo 2020 04:10:00

Pico de pandemia, ¿más grande de lo esperado?

El que se presenten cerca de 100 casos de Covid-19 en Coahuila precisamente cuando se está a la espera de la reactivación económica, nos hace reflexionar sobre el tema de lo conveniente que sea o no el eliminar restricciones como el “Quédate en casa” o restringir la movilidad de más de una persona por auto en las calles.



El secretario de Salud bien advirtió sobre este fenómeno que se presentaría, pero cada fin de semana o en quincena la gente se agolpa y aglomera en negocios de autoservicio e incluso para adquirir cerveza y eso es ir contra las medidas de aislamiento social y que en un momento dado puedan servir para que se elimine la cadena de contagios...



Será necesario reflexionar y fortalecer las campañas de prevención del área de Salud en el estado para que no nos sorprenda un pico más grande del que deberá ocurrir, esto por las violaciones a la cuarentena que se dan sobre todo por los jóvenes...



Aunque puedan ser asintomáticos, los jóvenes son foco de transmisión y eso es mucho riesgo para los adultos mayores y sobre todo para aquellos que padecen una enfermedad crónica...



Ojalá que estos casi 100 casos que se presentaron en apenas dos días causen la sorpresa y provoquen la reflexión y preocupación de aquellos que sin motivo alguno desean andar de fiesta, en reuniones o incluso en borracheras arriesgándose a ellos y arriesgando a todos...





La realidad del desempleo



Aunque no es tiempo de hacer aún el balance de empleos perdidos por la contingencia y el cierre de negocios, sobre todo del sector comercio y servicios, es importante considerar que en la zona de Piedras Negras y Cinco Manantiales suman ya casi 600 empleos menos...



El fenómeno económico provocado por el coronavirus se verá sin duda cuando los negocios reabran y entonces sí se evalúe cuántos de estos ya no podrán hacerlo y cuándo intentarán vender antes que declararse en quiebra...



Taquerías y bares, son algunos de los que ya han sucumbido al coronavirus por el cierre temporal total, pero ya los costos los alcanzaron, pues el pago de sueldos y salarios, aunque bajos en muchos casos, ya no se pudieron cubrir por seis semanas seguidas...



Ya se escuchan las ofertas de restaurantes y taquerías en traspaso, la venta de mobiliario y otras estrategias que previo a la reapertura del sector, ya reflejan el efecto grave que tendrán...



Será entonces, cuando se autorice abrir, que se podrán conocer cuántos despidos y cuántos negocios cerrados ocasionó el Covid-19...



Javier Beráin, director de Desarrollo Económico y Turístico de Piedras Negras, mantiene mucha comunicación con Canaco y los restauranteros para evaluar la situación, gestionar apoyos y sobre todo enterarse de lo que los microempresarios requieren...



No será sencillo el reinicio de operaciones, ni barato en cuanto a pérdida de empleos, porque además hay que comentar que la recuperación será paulatina y en ella también habrá consecuencias económicas...





Riesgo para parques eólicos en Coahuila



Luego de los tropiezos que han tenido en la zona serrana de Ciudad Acuña los proyectos de parques eólicos en donde incluso por su incumplimiento con proveedores adeudaban decenas de millones de pesos a pequeños comercios y negocios de la zona norte de Coahuila, hoy el Centro Nacional de Energía ha puesto en riesgo la viabilidad de esos proyectos y con ellos cientos de empleos que ya se generan...



En Acuña la empresa Ener Green ya analiza cómo enfrentará la defensa de esa disposición, incluso con arbitraje internacional, pues la inversión supera los 200 millones de dólares y si a eso le agregamos los efectos en el empleo y los ingresos para la región, el caso se complica aún más...



No solo sería ese el proyecto afectado, sino otros ya en funcionamiento y los adicionales de celdas fotovoltaicas que están en la región Laguna...



Ojalá que el secretario de Economía, Jaime Guerra, se reúna pronto y con muchas bases con los líderes de estos proyectos para ver qué es lo que se hará en esta materia, por lo que representa el suspender y volver inviables estos proyectos, algunos que estaban ya en etapa de prueba o por interconectarse a la red eléctrica nacional...



Será acaso que se busca una expropiación de los mismos, o los argumentos de CFE son tan fuertes como para incluso cancelar los proyectos ya casi concluidos...





Micare y las cancelaciones de CFE



Más temprano que tarde, la CFE volteará a ver a la minera Micare y Dos Repúblicas para comenzar a cancelarle contratos de compra de carbón y reasignarlos a los productores de la Región Carbonífera...



No duden que eso generará un buen ambiente político en el momento adecuado para el Gobierno Federal y será cuestión de tiempo para que esa carta la juegue Manuel Bartlett y los que deciden en Morena a nivel nacional...



Por mas que Micare, Dos Repúblicas y AHMSA tengan contratos para este año y el próximo por millones de toneladas de carbón, una decisión así tendrá buenos dividendos políticos...



Han perdonado a las mineras de AHMSA y eso podría ser sólo temporal, porque al final de cuentas esas mineras son redituables gracias a lo que CFE les compra...



Actualmente CFE en las termoeléctricas de Nava funciona apenas al 30 por ciento, ya que producir energía eléctrica con carbón en estos momentos es muy caro, si consideramos el precio internacional del petróleo...



Veremos y diremos en qué momento se decide a ceder contratos a los carboneros y dejar de lado, poco a poco a las mineras, algo que el Gobierno Federal podría hacer este año o el próximo...