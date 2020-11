21 Noviembre 2020 04:10:00

Piden cuentas a AMLO

Piden cuentas a AMLO



Desde Jalisco, la Alianza Federalista llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a transparentar la compra de vacunas para evitar los contagios por Covid-19 y, según esto, el manejo de los dineros que desde Palacio Nacional se le da a la pandemia deja más dudas que claridades en el grupo de gobernadores, de ahí que tomaron la decisión de pedir cuentas.



Entrados en gastos, los gobernadores aliancistas también acordaron emprender la promoción industrial y comercial de sus estados, pues les quedó claro que si se atienen a la Cuatroté, la estrategia nunca llegará y las inversiones, cuando no se buscan, se van a otro lado.





Orillados a eso



¿Qué llevó a los gobernadores aliancistas, como Miguel Ángel Riquelme, de Coahuila, a tomar la decisión de crear su propia agencia de fomento económico en el mundo? Entre otras cosas, la desaparición de ProMéxico como organismo promotor de comercio e inversión, falta de posicionamiento de la marca México a nivel internacional y la poca promoción del Gobierno federal para reposicionar al país como destino de inversión. Casi nada.





Estuvieron los 10



En el encuentro de la Alianza Federalista en Jalisco estuvieron los 10 integrantes: Miguel Ángel Riquelme, de Coahuila; Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León; Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; José Rosas Aispuro, de Durango; Silvano Aureoles, de Michoacán; José Ignacio Peralta, de Colima; Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, de Guanajuato; Javier Corral Jurado, de Chihuahua; Martín Orozco Sandoval, de Aguascalientes, y el anfitrión, Enrique Alfaro Ramírez, de Jalisco.



Y no solo estuvieron todos. Al grupo se le ve unido, lo cual no es asunto menor, considerando las flechas encendidas que desde Palacio Nacional les lanzan con frecuencia.





Guiño al sarape



La señora Beatriz Gutiérrez Müller acompañó a su esposo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la ceremonia del 110 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. Por la pandemia, esta vez no hubo el vistoso desfile de siempre, pero sí un evento en el que la también titular del Consejo Asesor Honorario de la Coordinación Nacional Memoria Histórica y Cultural de México aprovechó para presumir impecable traje negro.



Según especialistas en los temas de la moda, doña Beatriz hizo un guiño al sarape de Saltillo; el saco y la falda tenían figuras bordadas con la tradicional prenda que, desde Tlaxcala, llegó para quedarse a la capital de Coahuila.



Buenas críticas recibió la esposa del Presidente de México, aunque los especialistas detectaron también gestos al atuendo militar, por los colores y formas en los bordados.





Aulas en hospitales



Buen punto de los secretarios de Salud, Roberto Bernal, y Educación, Higinio González, que pusieron en marcha un programa para dotar de dispositivos electrónicos, escritorios para camas hospitalarias y atención de docentes vía remota a niños y niñas que se encuentran hospitalizados, con el fin de evitar el rezago educativo en ese sector.



Para este programa denominado Mi Aula Virtual desde el Hospital que, por cierto, es ejemplo de inclusión, fue fundamental la participación de la presidenta del Voluntariado de la Secretaría de Salud en Coahuila, la señora Alma Lee Chibli de Bernal.





La bienvenida



En el Instituto Electoral de Coahuila, que preside la consejera Gabriela de León Farías, van encaminados con la organización del proceso electoral para renovar los 38 ayuntamientos, el 6 de junio del próximo año, y en la sesión plenaria de este viernes, los consejeros le dieron la bienvenida a los nuevos partidos políticos con registro federal, que podrán participar en los comicios.



Se trata de los partidos Encuentro Solidario, remedo del Partido Encuentro Social, que ni apoyar a Andrés Manuel López Obrador le valió para mantener el registro; Redes Sociales progresistas, vinculado a Elba Esther Gordillo y Fuerza Social por México.



En suma, estos partidos, más el PAN, PRI, PVEM, Morena y el estatal Unidad Democrática de Coahuila, van a echar mano de 130 millones 394 mil 280.02 pesos, solo durante el próximo año.