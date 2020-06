17 Junio 2020 03:10:00

Piden freno a ‘dedazo’ en candidaturas

El aviso circuló, Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a la dirigencia de Morena, pide a los de Coahuila no permitir dedazo en candidaturas a diputados locales ni imposiciones para designar delegados, representantes o coordinadores.



Alfonso Ramírez es líder provisional en el CEN, su tarea primordial es convocar a elecciones para la renovar la dirigencia vía encuestas abiertas.



Si alguien conoce la organización interna del partido es Alejandro, que auxiliado por un equipo jurídico mete freno a decisiones del dirigente Alfonso Ramírez.



El principal obstáculo que tienen en el partidazo del Presidente de la República es la falta de padrón de militantes, no puede haber Congreso Nacional ni asambleas y si las hay, habrá quien las tumbe en tribunales.



Rojas Díaz Durán insiste en recomponer el desmother del MORENA desde el CEN y exhorta a sus seguidores a exigir hagan las cosas conforme a derecho.



En Coahuila, ni dedazo ni imposición en la elección de candidatos a diputados locales, que sean quienes las han trabajado, es la recomendación.



Hospital móvil



El Hospital Móvil no Covid entró en servicio ayer, al recibir el primer paciente casi al tiempo que lo inauguraron el gobernador, Miguel Ángel Riquelme; el delegado del IMSS, Leopoldo Santillán, y el alcalde Alfredo Paredes.



La inversión de 60 millones de pesos, 86 camas, un convenio con el IMSS permitirá dar servicio regional, y ante la amenaza presentarse Influenza y rebrote de Covid-19 en los próximos meses, será anexo fijo del Hospital Amparo Pape.



Lo dijo Santillán, con permiso de su jefe o sin él, diría que en Monclova, su alcalde Alfredo Paredes fue ejemplo de acción oportuna y el Gobernador Miguel Riquelme con decisiones inteligentes.



El muro de honor, de lo más bonito pero triste dentro del evento, las imágenes del personal médico IMSS fallecidos contagiados durante el brote de Covid, honrados por las autoridades



Seriedad



Por no decir que la falta de mesura del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tiene desconcertado al gobernador de Coahuila quien sabe que para sacar a Coahuila adelante tendrá que hacerlo por su cuenta.



Apoyo de la Federación no tuvo durante la pandemia, la incertidumbre económica por la industria del acero, el carbón las energías renovables tiene tronado a Coahuila, y el Mandatario en otra onda no se ocupa del reclamo ciudadano.



Riquelme había sido muy cauto en sus pronunciamientos en relación al Presidente, pero con las actitudes del Presidente no hay manera,



Se refirió al decálogo del fin de semana para regresar a la nueva normalidad, pidiendo a los mexicanos buscar cuestiones como la espiritualidad y buena alimentación.



“Es tanto como darle diez puntos a los coahuilenses, donde los invito a ser felices, les doy la bendición y retomen sus actividades”, diría Riquelme.



Si es difícil para el ciudadano entender esa forma de dirigir el país, imaginen un gobernador, así que a trabajar y que se note, en ellos está el cambio. ¡No más!



ilusión



Si la promesa de Jorge Ancira se cumple, los proveedores de Altos Hornos de México recibirían de 20 millones de pesos en pago a la deuda de 300 md para repartirse entre socios de las diversas cámaras.



Un ligero respiro para los empresarios, que dicen no confían en la respuesta hasta en tanto no entre el dinero en las cuentas y se vea los montos.



La solicitud era que se pagara a los socios que tienen desde el bloqueo de cuentas de la empresa que no les pagan, un año.



Que si la empresa tiene para abonarles a los proveedores por qué carajos no les paga a los ex obreros, un asunto que el Sindicato Democrático no tiene capacidad de resolver porque son transparentes, transparentes…