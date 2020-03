28 Marzo 2020 03:10:00

Piden gobernadores cierre de fronteras…

Una segunda reunión de gobernadores de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, es indicativo de que se tienen que redoblar esfuerzos contra el coronavirus....



Están pidiendo ya al Gobierno Federal el cierre de las fronteras para evitar que sigan entrando personas contagiadas a nuestro país...



Sin embargo, a como vemos de pasivo al Gobierno Federal, seguramente va a querer prolongar lo más que se pueda una medida como esta...



Y es que aunque el “hubiera” no existe, la realidad es que si el Gobierno Federal hubiese extremado precauciones en los aeropuertos por donde llegaban los extranjeros y mexicanos viajeros, desde que empezaron los primeros casos en el mundo, quizá la historia sería diferente...



Pero otra realidad, es que en este momento se requiere actuar cueste lo que cueste y por lo menos en Coahuila, los empresarios se han unido a la lucha de las autoridades estatales y municipales con todo y los costos que para ellos representa y seguramente a nivel nacional será lo mismo, basta que la Federación gire instrucciones...



Pero aunque los gobernadores quieran el cierre de fronteras, AMLO ya declaró que la economía del país no se puede detener por el Covid-19 y por la herencia del neoliberalismo...



Con tanto que utiliza esa palabra, nos pone a pensar si sepa lo que significa, nadamás quiere quejarse y a todos llama neoliberales...



Esa postura de la cabeza principal del país, nos hace pensar que se sigue quejando de la herencia que recibió a más de un año de haber asumido al poder, en lugar de actuar prefiere llorar...



Ya todos los mexicamos sabemos que en los otros sexenios reinó la corrupción, eso nos queda claro a todos, pero se supone que él lo iba a resolver, no a llorar todo el sexenio...



Donativos a los hospitales...



La noticia de que un doctor y quizá una enfermera, están contagiados de coronavirus y el riesgo que implica haber convivido con más personal de salud, sin duda nos impactó a los monclovenses...



Así que el mismo alcalde Alfredo Paredes donó cientos de overoles especiales para los médicos y más equipo de protección...



Además grupos de ciudadanos han iniciado donativos menores con caretas y cubrebocas para el personal de salud...



Si el sistema de salud está colapsado en todo el país, peor se pondrá todo si nuestros médicos y enfermeras empiezan a contagiarse y es increíble que aún no tengan el equipo elemental para salvar vidas, prácticamente trabajan con las uñas y arriesgando su vida...



No hacen caso...



Es increíble que en casi casi la fase tres de esta contingencia y las familias no entiendan la gravedad del tema...



Muchos estudiantes con el respaldo de los padres, aprovecharon la suspensión de clases para salir a buscar un trabajo, cuando la indicación es que se quedaran en casa y estudiaran desde ahí...



Las reuniones familiares en reducidas cocheras es una realidad y Protección Civil no se da abasto para andarlas desalojando...



Sin duda el aislamiento es la principal medida y es la forma en que con menos enfermos en los hospitales, nuestros médicos estarán más seguros...