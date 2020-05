22 Mayo 2020 04:10:00

Piedras Negras, Nava y el COVID

El municipio de Nava, que gobierna Sergio Velázquez Vázquez, registra ya dos casos positivos de coronavirus que hay que decirlo, es contagio comunitario importado…



Y es que la imprudencia de un residente de Eagle Pass que es de Nava, pero trabaja legalmente en esa parte de Texas, se le ocurrió visitar a su familia previo al 10 de mayo, cuando ya había sido muestreado por sospechoso de Covid-19 y no dijo nada, se la pasó de pachanga con amigos, de paseo y de fiesta del Día de las Madres con su familia…



De ahí ha surgido ya un caso confirmado y otro familiar que ya fue muestreado y aislado, pues hay al menos tres positivos de coronavirus de Eagle Pass que pasan su cuarentena en Coahuila…



En Piedras Negras aunque se registran más casos porque ahora se toman muchas más muestras a nivel local y regional, eso ayuda bastante a que se tenga un mejor mapeo de la situación y se tomen las decisiones de forma más precisa…



La cifra de pacientes con Covid-19 ya suman 43, aunque hay que reconocer que desde antes del día 15, la cifra se mantuvo estable hasta esta semana en que coincide ya con la fecha de movilidad de los festejos del 10 de mayo que pudo haber sido factor de contagio…



Pero habrá que controlarnos porque de otra forma se podría frenar la etapa uno o posponerse la dos para futura fecha y eso implica el freno a muchas actividades e incluso a muchos tipos de negocios, sobre todo de esparcimiento…





Covid se ensaña con Torreón



Donde las cosas no tienen freno en materia de coronavirus es en Torreón, en donde el mal ejemplo ha sido puesto desde la primera autoridad de esa ciudad y hoy se refleja en ya más de 200 casos de contagios y un riesgo para los municipios cercanos…



Entre la cifra más elevada de población, más la conectividad como zona, esto ha generado un problema grave a las autoridades de Salud que ven cómo Torreón se podría convertir en otro Monclova como foco de expansión de la enfermedad y ocasionar el colapso del sistema de salud regional…



El secretario de Salud, Roberto Bernal, está atento y ha recomendado día a día a la población frenar la movilidad, pero eso no ha sido posible, la gente es incrédula o toma la pandemia y el freno de actividades como si estuviera de vacaciones…



El asunto es serio y mientras en Monclova hay visos de salida, parece que el túnel negro se abre para torreón y San Pedro, este otro municipio en donde los militares son quienes están expuestos y suman ya casi 40 positivos a Covid-19…



La recomendación es permanente, no se pueden relajar las condiciones y acciones de la población para volver a una normalidad que ya no existe, que ha cambiado y que ahora se debe atender de otra manera o la naturaleza por estos meses o hasta el próximo año nos lo cobrará en salud…





Nubarrones en Zaragoza, Coahuila



En vez de invertir en la perforación de pozos y reposición de bombas y líneas hidráulicas nuevas por lo obsoleto en el sistema de la red, la alcaldesa de la ciudad, no villa, de Zaragoza, Angelita Flores, lanzó un programa de venta de tinacos a un costo de mil pesos dizque ya subsidiado...



Para algunos ciudadanos se entiende este plan emergente de almacenar las contadas gotas de agua de las tomas domiciliarias, pero para otros es de mala onda y una burla que les etiqueten el nombre de la administración y una foto en la entrega para el Facebook…



Los tinacos no son regalados, son vendidos y aún con subsidio están fuera del alcance de las familias que viven en las colonias periféricas, donde el agua no llega en cantidad y calidad como se lo merecen los habitantes de toda la ciudad, cosa contraria a lo que sucede con los cobros puntuales.



De mal en peor se ve la cosa en este municipio con incendios forestales, contaminación de aguas negras, tiraderos clandestinos de basura, cráteres en las calles, en fin, párele usted de contar, pero Zaragoza y sus pobladores están dejados a la mano de Dios…



Ya nada más falta que caiga una granizada y arruine las huertas nogaleras y parcelas de granos que se pronostican muy buenas para esta temporada…





Bres con la Canaco



El alcalde Claudio Bres se reunió con integrantes de la Canaco, en donde escuchó las posturas de algunos de ellos, inquietudes y también les mostró cómo vamos en esta casi semana de reapertura y reactivación económica…



Algunos comerciantes han señalado que los inspectores aprietan mucho en cuanto a las revisiones y que no entienden de razones, también el alcalde detalló los riesgos de relajar la situación y que no se vigile de la manera adecuada en esta primera etapa…