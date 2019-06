15 Junio 2019 04:10:00

Piedras Negras y su 169 aniversario

QUIENES DE PLANO FRENARON LOS mejores festejos del Día del Padre en Piedras Negras fueron los de Inspección Fitosanitaria de Sagarpa esta semana con sus trabas para el ingreso de productos cárnicos importados, mismos que eran parte de los preparativos del comercio para este festejo de fin de semana…



PUES RESULTA QUE LOS EMPLEADOS de la frontera se pusieron sus moños, informaron que los cuartos fríos del centro de inspección estaban descompuestos y paralizaron todo…



NADIE LES HIZO CAMBIAR de opinión hasta que la queja llegó al delegado Reyes Flores Hurtado y al senador Armando Guadiana, ante la desesperación de los comerciantes quienes acudieron a Canaco con el presidente Carlos Mario González y este también se movió para apoyar en las gestiones…



MAL QUE LOS FUNCIONARIOS de Sagarpa y de Inspección Fitosanitaria no entiendan que los tiempos cambian y ellos deben hacerlo o mejor renunciar o terminarán mal con procesos de denuncia e investigación…



NO ES POSIBLE QUE POR capricho de un par de empleados se frene la actividad comercial de productos cárnicos y se ponga incluso en riesgo la salud de los nigropetenses o se logre dañar económicamente a los comerciantes…



III

HOY PIEDRAS NEGRAS ESTá de fiesta, cumple 169 años de su fundación, un año más de retos, de metas, de logros, que sin duda se celebran en medio de una transformación con un gobierno distinto al PRI por primera vez en su historia…



PIEDRAS NEGRAS CELEBRARÁ SU ANIVERSARIO hoy con una sesión solemne de cabildo en donde la ciudad reconocerá el trabajo, la trayectoria y los esfuerzos extraordinarios de ciudadanos distinguidos de esta comunidad que han hecho un esfuerzo adicional que ha impactado positivamente en el crecimiento y desarrollo de nuestro municipio…



EL ALCALDE CLAUDIO BRES CONOCE de los retos que vienen y que como ciudad fronteriza mucho mejor planeada que el resto de la frontera no se puede perder tiempo en planes, por ello siempre ha tratado de ir un paso adelante en la gestión de obras, en la gestión de recursos y hoy más que nunca nuestra ciudad va en ese camino constante de consolidación…



HAY QUE RECONOCER A personajes como don Antonio Gutiérrez, empresario del ramo comercial que será uno de los galardonados con la Presea Piedras Negras edición 2019…



FELICIDADES A TODOS QUIENES trabajan día a día para hacer de esta una mejor ciudad, un mejor lugar para vivir y a quienes se esfuerzan porque a pesar de problemas que se tienen como zona fronteriza, no se desaniman en seguir en su trabajo día a día…



III

EN REMY, AYER DURANTE TODO el día, los casi 600 trabajadores de la empresa recibieron su finiquito conforme a la ley para dar por terminada su relación laboral…



SON 600 EMPLEOS QUE se van a Reynosa, en un traslado que no entendemos y mucho menos se comprende que no se haya podido negociar algún tipo de permanencia o incentivo…



REMY ES UNA EMPRESA QUE hace unos tres años pensaba en expandirse en esta frontera, incluso tenía ya contrato firmado para la construcción de sus nuevas instalaciones y simplemente se echó para atrás, por lo que estuvo a punto de ser demandada por el desarrollador de parques industriales…



AYER JOSÉ ALBERTO MORALES, Secretario general de la CROC, se presentó para vigilar que la situación se desarrollara en orden, además estuvieron en la planta los representantes de Conciliación y Arbitraje para vigilar que todo se haga de manera correcta…



ESPEREMOS QUE EL FINIQUITO se haya hecho conforme al contrato colectivo que se tenía, pues es sabido que en ocasiones ya para eliminar las líneas de producción y llevárselas a otra ciudad o cerrar, los responsables de recursos humanos están renuentes a cumplir…



III

OJALÁ LA DIPUTADA Esperanza Chapa impulse ante el Congreso puntos de acuerdo como el propuesto por Emilio de Hoyos para que se destinen recursos para los municipios fronterizos ante el fenómeno migratorio…



ES MUY SENCILLO EL PERMITIR en Chiapas que con salvoconducto o permiso migratorio ingresen ciudadanos centroamericanos con destino a Estados Unidos, pero en su trayecto son las ciudades como Piedras Negras y Ciudad Acuña las que al final pagan los más altos costos de atender a esta población flotante…