Piel morena, corazón azul

Piel morena, corazón azul



Al Luis Fernando Salazar Fernández le pesan los años, no de edad, sino de militancia en el PAN, y el subconsciente lo traicionó este domingo, en plena jornada de proselitismo a favor de los candidatos de Morena a diputados locales por Torreón.



En una transmisión en vivo, el diputado federal se refirió a los candidatos como futuros diputados, que está seguro de que van a ganar el próximo domingo, pero todo mundo se quedó boquiabierto cuando se refirió a ellos como futuros diputados, ¡pero del PAN!



Dice la voz del pueblo que nadie puede negar la cruz de su parroquia, y “el exNiño Azul” o el “Hooligan” dio cuenta de ello.





Que le pongan nombre



En la Sala Regional del Trife, los magistrados que encabeza Claudia Valle Aguilasocho le corrigieron la plana al IEC y al Tribunal Electoral local y de paso pusieron orden en la manera en que el Partido Acción Nacional armó su lista de candidatos plurinominales.



Nada de dejar en blanco los espacios de las posiciones 3 y 4, que, según el PAN de Jesús de León Tello, estarían reservados para los candidatos de mayoría que no ganen y obtengan mejor porcentaje de votos.



Bronca interna



Pero los magistrados de la Sala Regional les dijeron que esto nomás no es posible y revocaron el acuerdo original del IEC y la resolución del TEE que le dieron luz verde a la intención panista.



Los panistas reaccionaron rápido y optaron por Luz Natalia Virgil Orona y Armando González Murillo.



El problema es que, al cumplir con la medida, el PAN designó candidatos pluris en esas posiciones y como el que menciona, omite, de seguro habrá militantes inconformes, en plena semana previa a la elección.







Llenas de lodo



Coahuila está entre los 22 estados en los cuales la dirigencia de Morena, o está en caos por divisiones internas, o de plano no existe. Del 17, 17, entre ellas Coahuila, cuentan con delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional, en este caso a cargo de Hortensia Sánchez Galván, pero hay otros cinco: Durango, Jalisco, Quintana Roo, Sinaloa y Tlaxcala, en donde a los morenos ni siquiera les alcanza para eso y literalmente no hay partido.



El caso es que el dirigente nacional, Alfonso Ramírez Cuéllar, salió este domingo a decir que la culpa no es de los peleoneros, sino de las autoridades electorales que no han querido validar las elecciones internas. ¡Pero si están llenas de lodo! Ni cómo les ayuden.







¡Qué feo se llevan!



Y a propósito de procesos internos en el partido de moda, los que mantienen precisamente lucha de lodo son Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado. El primero, dijo que nada de empates técnicos, se autoproclamó como ganador de la contienda y anticipó que este lunes irá a la sede nacional de Morena para hacerse de la dirigencia, le guste o no al coordinador parlamentario en la Cámara de Diputados.



Este último disparó desde Saltillo, donde supuestamente vino a reforzar las candidaturas a diputados locales y como entre morenos se llevan fuerte, le dijo a Muñoz Ledo “ambicioso” y “vulgar”, y lo acusó de querer apoderarse del partido para darle golpe de Estado. ¿Qué tal?







‘Check list’



Tercer y último simulacro del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP): listo. Cuarto debate en línea entre candidatos a diputados locales: también, listo. En el Instituto Electoral de Coahuila, que preside Gabriela de León Farías, se reportan listos para la jornada electoral del próximo domingo y esta semana será solo de ajustes en el proceso de organización.







Cuarto y último



En el cuarto y último debate de candidatos participaron Epifania Herrera Esparza, del partido Emiliano Zapata; Rosa Ofelia Garza de la Peña, de Unidad Democrática de Coahuila; Juan Luis Ordaz Méndez, de Movimiento Ciudadano; Monserrat Estévez Ávila, del Partido de la Revolución Democrática (PRD); Juan Cristóbal Cervantes Herrera, del Partido de la Revolución Coahuilense (PRC); Denver Castillo Briones, del Partido del Trabajo (PT); Diana Isabel Hernández Aguilar, de Morena; Diego Alvídrez Bello, de Unidos; Luz Elena Morales Núñez, del PRI, y Amal Esper Serur, del PAN, quien por cierto y fiel al viejo estilo, fue la única que se autoproclamó ganadora. ¿Será cierto?