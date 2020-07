30 Julio 2020 03:10:00

Pierde “gallo” de Napo

Buen día. Alfredo Domínguez Marrufo arrasó al ser electo ayer en el senado con 79 votos, director del nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, estará encargado de los asuntos laborales en el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC; Rafael Chong Flores que era impulsado por Napoleón Gómez obtuvo 12 votos, y María Estela Ríos 7.



Domínguez Marrufo, resolverá las diferencias o conflictos entre trabajadores y patrones, la instancia cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, y también estará a cargo del registro de todos los contratos colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicales, y todos los procesos administrativos relacionados.



Vacuna en breve



La vacuna contra Covid-19 estará lista a finales de 2020, pero su aplicación por miles de millones de dosis en el mundo sería hasta inicios de 2021, de acuerdo a información de los laboratorios Astra Zeneca, MSD, Janssen, Pfizer y Sanofi. Los rusos esperan anunciarla oficialmente en agosto, así que para evitar ir a extra innings, habrá que redoblar cuidado y prevención, ya falta menos.



En tanto Monclova ya rebasó los 400 casos activos de contagios y aunque Torreón tiene 150 pacientes más, la Perla de la Laguna registra una población de 750 mil habitantes, mientras que esta localidad no alcanza ni los 210 mil por lo tanto la situación es grave, bastante pero sigue la resistencia de gente, si acaso se le puede llamar así, que se resiste al cubre boca y sana distancia.



Se lamían los bigotes



Los diputados locales mantenían encendidas veladoras para que los comicios a efecto de renovar el Congreso del Estado fuesen aplazados hasta julio de 2021 empatándolos con las elecciones federales de reestructura de la Cámara de Diputados, y es que así se echarían al bolsillo la dieta al menos de 7 meses adicionales porque el período concluye el 31 de diciembre.



Pero no será así porque hoy sesionan los consejeros del INE y es un hecho que aprobarán que la jornada electoral sea el próximo 18 de octubre, sin importar la alza o baja de la pandemia, y así las cosas el proceso electoral interrumpido el 1 de abril sería reanudado el 8 de agosto.



A finales de agosto sería la etapa de registro de candidaturas y las campañas del 4 de septiembre hasta 72 horas previas al 18 de octubre, de tal forma que aquellos que resulten electos asumirán el próximo 1 de enero.



Dolosa demora



Los prianistas de Morena que están en el mando, están esperando hasta el último minuto la imposición de candidatos con el objetivo de evitar impugnaciones de la gente de infantería, es el único partido que aún no designa. Se prevé una oleada de inconformidad contra las imposiciones.



Actualmente en ese partido hay sectas insaciables protagonizando feroz batalla por el dinero de la gente, por las candidaturas, por las prerrogativas asignadas por el Instituto Electoral de Coahuila y por los cargos públicos federales.



El 19 de agosto de 2019, el diputado por Morena, Benito Ramírez renunció al partido y se declaró independiente, pero semanas atrás el sinvergüenza tuvo el descaro de solicitar su registro de aspirante a efecto que el partidazo lo tome en cuenta nuevamente para una eventual reelección, mientras que Elisa Catalina Villalobos de plano le vendió el alma al diablo, se hizo más priista que los priistas.



Hartazgo popular



Se prevé alto abstencionismo durante la jornada electoral del 18 de octubre no solamente por la pandemia, sino porque la política es un vil negocio cupular, y donde lo más doloroso es que el dinero que roban y mal gastan proviene de los sufridos contribuyentes. La política busca el bien común, pero en México son grupos gangsteriles.



Hasta mañana