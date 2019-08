05 Agosto 2019 04:10:00

Pierde la cúpula

Vaya sorpresa la de este domingo en el PAN Saltillo. Al parecer no funcionaron las intentonas de Jesús de León Tello, Marcelo Torres Cofiño y Carlos Orta Canales para imponer a Laura Herrera Guajardo y a Ángel Berkowitz, como presidenta y secretario del Comité Municipal.



Carlos Murillo Ávalos arrebató la dirigencia municipal del albiazul a quienes por más de 12 años dominaron al panismo local. Con contundente victoria, a razón de 2 a 1, Murillo asumirá la presidencia y los panistas de a pie esperan que con ello arranque una nueva etapa para el albiazul en la capital del sarape y el pan de pulque.



Los panistas laguneros fueron derrotados en la capital de Coahuila y también la familia feliz, que comanda el exalcalde Rosendo Villarreal Dávila, conocido entre los militantes como “el tío incómodo”.





Obligado a tocar la puerta



El descalabro a la dirigencia del PAN Coahuila no solo fue en la capital del sarape y el pan de pulque. De León y quienes codirigen con él el PAN Coahuila también sufrieron descalabros en Ciudad Acuña, con David Puente; Nueva Rosita, con Marcelino Buendía; Zaragoza, con Juan Antonio Gómez y Frontera, con Sergio González Arocha.



Todos tienen una particularidad, son afines al doctor Mario Alberto Dávila Delgado, quien, según los propios panistas, en diciembre pasado ganó en las urnas la contienda por la dirigencia estatal, triunfo que después De León Tello le arrebató en los tribunales.



Y si los nuevos dirigentes municipales del albiazul son cercanos a Dávila Delgado, también lo son a Alfredo Paredes López, a quien identifican como el líder de los alcaldes rebeldes, de ahí que no le extrañe ver a Chuy de León llamando a la puerta de la Alcaldía de Monclova para poder administrar su partido, al menos que opte por andar solo y con su alma por el estado, haciendo como que dirige.





Ya no lo quieren



¿Quién será el legislador federal que tuvo sus cinco minutos de fama, pero pasó de moda en la Cuarta Transformación? No solo lo alejaron del presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien a menudo acordaba, nos aseguran; ahora además le hacen gestos en Palacio Nacional.



Al parecer sus frecuentes ocurrencias terminaron por cerrarle la puerta del despacho presidencial y todavía falta que se den cuenta del lío que se le avecina por un crédito de más de 20 millones de dólares con Bancomext, lo cual podría llevarlo a vestir de rayas, como lo hizo alguna vez en el penal de Topo Chico, por un asunto similar.





¿Con quién van?



Se aproxima la hora para renovar la dirigencia nacional de Morena y también la coordinación del grupo mayoritario en la Cámara de Diputados y hasta ahora no se han decantado los legisladores coahuilenses del partido de moda.



La principal expectativa está en el senador Armando Guadiana Tijerina. Hay quienes anticipan que respalda los intentos de Yeidckol Polevnsky para ser ratificada al frente del comité central, y también impulsa a Martí Batres para ser reelecto como cabeza de la bancada en San Lázaro.



En el primer caso, ante la postulación de Mario Delgado y Ricardo Monreal Ávila, para más señas presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, como virtuales tiradores a la dirigencia nacional, nos comentan, las opciones se acabaron y no le quedó de otra más que respaldar a Polevnsky. ¿Y los demás? ¿Los diputados Miroslava Sánchez y Diego del Bosque? Ni en el mundo los hacen en el partido de moda, de ahí que da igual por quien voten.





Buena aceptación



Buenas reacciones a los filtros antialcohol instalados este domingo sobre los bulevares Pedro Figueroa y José Musa, justo en donde funcionan distintos bares, abarrotados en su mayor parte por clientes jóvenes.



Pero también se trata de una zona con restaurantes y otros atractivos comerciales para familias, y como la única forma para evitar y combatir el desorden, es poner orden, en la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana, de Federico Fernández Montañez, tuvieron el tino de instalar los alcoholímetros. Se trata de acciones preventivas y en su primer domingo, hubo reconocimiento de automovilistas acompañados por su familia.





Ya regresan



Si este lunes anda por el rumbo del Palacio de Coss, no le extrañe ver somnolientos y hasta con bostezos a más de un diputado. Justo se les terminó el periodo vacacional de tres semanas y después de eso quién no batalla para arrancar.



Las actividades se reanudan con las reuniones de grupos parlamentarios y también de la Junta de Gobierno, en donde manda el panista Marcelo Torres Cofiño.





En territorio hostil



Alejandro Moreno Cárdenas y Carolina Viggiano Austria pisaron territorio hostil este domingo. Estuvieron en Gómez Palacio, Durango, en donde el expartidazo recibió uno de los reveses más contundentes durante las últimas elecciones municipales y estatales.



Morena ganó todo y después de ser partido en el Gobierno, los mandó al tercer lugar. “Pero el PRI se quedó lo mejor, y los demás se fueron”, es el consuelo que le quedó al Gobernador con licencia de Campeche, según señaló en su mensaje.



Mientras tanto, la dupla parece ir en caballo de hacienda a la contienda del 11 de agosto. Por lo pronto recorrieron 29 de las 32 entidades del país y a una semana de la contienda, nadie les hace sombra.