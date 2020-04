30 Abril 2020 03:10:00

Pinta bien

Si las cosas siguen como los últimos días, significa que el Todopoderoso quiere mucho al pueblo de la Región Centro de Coahuila, con días de cero o menos de 5 casos Covid-19 puede que pronto estén del otro lado.



Sin colapsar la Torre “B” del IMSS, que no ha sido rebasado, a la fecha 5 hospitalizados, disponible el Hospital Móvil y en puerta otro, un aliciente.



El laboratorio empezó hacer el muestreo para detectar contagiados en 24 horas y reaccionar rápido al aislamiento y cerco sanitario, la autorización del uso de plasma como cura para contagiados.



Las autoridades hacen su parte, las corporaciones de Seguridad iniciaron operativo de inmovilización en los sectores con mayor número de contagiados.



El reporte de ayer, Monclova registró un solo caso de Covid-19 un hombre de 29 años, 205 en total, Frontera 22, Castaños 9.



Firmeza de Lencho



Se acaloraron los ánimos, el reclamo de unos, la desesperación de las autoridades, dos o tres reparos y el alcalde de Frontera, Florencio Siller, se mantuvo firme, “El crecimiento de casos Covid-19 obliga a parar todos”.



Enojados, ofendidos, pronosticando que se morirían de hambre, los puesteros de venta de comida nocturna no consiguieron el sí del Alcalde para abrir la única oferta es que pudiera revisarse en dos semanas.



Se vio a un Alcalde desesperado, pero mantuvo la firmeza y expuso la cruda realidad: “Frontera no tiene hospital, sala de Urgencia, respiradores, iremos a parar a Monclova, y si no cerramos hoy mañana será tarde, se afectarán más”.



Por cierto, preguntaron por su líder de CNOP y regidor Alberto Gaytán, que al igual que otros, ninguno ha sido capaz de ofrecer alternativas o apoyos.



Clases en junio



Reanudar ciclo escolar en junio, mera pretensión del Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, que dicen está a las órdenes del que no cerró sus negocios frente a la pandemia de Covid-19.



SE toparán con la renuencia de renuencia de padres de familia y maestros ante la desconfianza por la proyección de la curva de contagios y la salida definitiva de la pandemia.



De acuerdo a la planeación del Subsecretario de Salud para junio estarían aplanando la curva de contagiados.



Mejor ni decir las expresiones de las madres ante el anuncio de regresar a las aulas para terminar un ciclo escolar de antemano perdido, hay temor y desconfianza.



Va de nuez



El Tribunal Electoral del Poder Judicial regresó al CEN de Morena la impugnación de Alejandro Rojas Díaz Durán, quien denunció violación a sus derechos políticos por tantas tropelías del dirigente, Alfonso Ramírez.



Las decisiones unilaterales y de la camarilla del Presidente interino, que lo mismo suspende convocar a Congreso Nacional Ordinario que cerrar el Partido, por así convenir a sus intereses, desató la inconformidad de otros.



El Tribunal les da oportunidad de resolver las quejas contra acciones del dirigente interino Alfonso Ramírez, y como no lo harán será un asunto más del TEPJ.



El grupúsculo supone tener el control del partido sin enterarse que perdieron hasta las siglas.



Interés del verde



Que se ocupe la Secretaría de Economía para poner orden en el alza de precio de la canasta básica y la Profeco pare los abusos, una proposición con punto de acuerdo del diputado local Edgar Sánchez Garza.



En la sesión virtual del Congreso, el virus, el diputado del Partido Verde Ecologista Mexicano diría que la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes le reportó incrementos del 7 al 59 por ciento en los productos.



Ah cómo trabajaron los diputados en la sesión de ayer, desde la comodidad de su casa, prensa del Congreso informó en lo general; Edgar envió su respectivo boletín.