01 Marzo 2020 03:10:00

Pintaron su raya

Buen día. Ex trabajadores sindicalizados de AHMSA 1 pintaron su raya ante la empresa y es que la espera de recibir el finiquito ha sido infructuosa, casi dos años de muchas vueltas pero el cheque con fondos no llega pese a muchas décadas de trabajo en la siderúrgica local. La esperanza de disfrutar el recurso se desinfla y la dilación destruye sentimientos.



El caso es que los demandantes dicen que ayer el gerente de Relaciones Laborales, Roberto Acosta acudió hasta la esquina de Privada Riojas y Rafael de la Fuente donde atiende la diputada federal Melba Farías Zambrano, y ahí argumentó el directivo ante la legisladora que la empresa está en difícil situación financiera.



Ultimátum al viernes



Sin embargo, dicen que doña Melba fijó ultimátum que caduca el viernes para el cumplimiento de los pagos so pena de dar vista a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a cargo de Luis María Alcalde Luján, hija de Bertha Luján, actual Presidenta del Consejo Nacional de Morena y quien sin duda alguna desde el próximo otoño será la siguiente presidenta del CEN de ese partido.



El tormento ha sido duro, dicen los ex trabajadores, después de décadas de labores llegó la etapa del retiro de la actividad laboral, pero a casi dos años desde la baja notan que no hay avances y por eso recurrieron a quien pudiera escucharlos.



Se repite la misma historia, pero ahora extrajudicial, o sea de 1999 cuando Altos Hornos de México se declaró en suspensión de pagos ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia de lo Civil en Monclova, actualmente sucede lo mismo pero en los hechos no en lo jurídico ante las autoridades correspondientes.



Ante doña Melba acudieron únicamente trabajadores que estaban adheridos a la Sección 147, pero ahora es probable que se agreguen aquellos que eran afiliados a la Sección 288, lo cierto es que pintaron su raya.



Revisión salarial



Para la empresa se aproxima un desafío más cuando tenga que aplicar un porcentaje de incremento salarial a los trabajadores de la Siderúrgica 1 por concepto de la revisión del tabulador con la Sección 147. Igual está sin ser destrabada la revisión con la Sección 259 de Palaú, y es posible que la conclusión de las negociaciones sea simultánea, el caso es que los trabajadores esperan el reembolso del fondo de prohuelga.



Será un salvavidas en los momentos más críticos de la economía local y si los sectores sociales creen que el ultraderechista AMLO será sensible para implementar estrategias sociales con un plan emergente en las regiones Centro y Carbonífera de la entidad, pues son cándidos pues este personaje no lo hará.



AMLO ni en cuenta



AMLO es un seguidor del economista derechista Luis Pazos y total, lo único cierto es que no invierte, ni deja invertir, el empresariado mexicano no invierte ni invertirá porque no tiene confianza en este gobierno que lo único que sabe decir es que aplica un combate a la corrupción, pero a la delincuencia la tiene ahí a su lado; los integrantes de la mafia en el poder que tanto criticaba.



Erick Ramos Treviño dirigente del albiazul en Monclova, reiteró que en los 16 distritos electorales irán solos, es decir sin coalición o alianzas con otros partidos políticos, y manifestó que al menos refrendarán el triunfo en los distritos donde ganaron hace 3 años, más en aquellos donde ganaron en coalición, pero admitió que la misión no es fácil.



Y mientras que en Monclova el PAN lleva de candidatos por los distritos 5 y 6 a José Luis Castro Garza, y Rolando Valle Farías, respectivamente, el PRI en ese mismo orden a Ricardo López Campos y Guadalupe Oyervides, en tanto Movimiento de Regeneración Nacional aún no difunde la convocatoria por conflictos internos, pero se prevé surja a inicio de semana.



Hasta mañana