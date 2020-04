14 Abril 2020 03:10:00

Piso lleno en IMSS

Una cifra normal que no era real, los hospitalizados por Covid-19 en la Clínica 7 del IMSS en Monclova suman 26 y no 4 como indicaba el reporte al fin de semana, en una capacidad hospitalaria de 30 camas y sólo 10 médicos.



El número de hospitalizados sube, 35 que atiende hospitales IMSS, 6 del Amparo Pape y 3 en clínica ISSSTE más los que caigan porque se envían hasta 42 muestras diarias..



Si para algo sirve la reunión del Subcomité de Salud en la Región Centro y las conferencias es para eso, el cruce de datos, los acuerdos y el reporte de casos, acciones y omisiones de los alcaldes, porque los hay.



El de Monclova, Alfredo Paredes, tomó las riendas del seguimiento al plan estatal de prevención y control de la pandemia, quien precisaría los datos de hospitalizados, 8 en cuidados intensivos conectados a ventilador artificial.



El dato, para aquellos que no entienden el “Quédate en casa”, salir a lo estrictamente necesario y urgente, hay 104 contagiados, 60 ventiladores disponibles, más 10 que mandará el Estado.



Y todos los días siguen llegando casos sospechosos al Hospital Amparo que tiene 6 hospitalizados, al ISSSTE y Cruz Roja.



A nadita de nada de colapsar, la ya endeble, infraestructura hospitalaria y de medicamento ni hablamos, de personal médico peor, casi servicio voluntario.



Cara de what



Evidente y notorio en la conferencias del Subcomité de Salud de la Región Centro como los alcaldes saben del tema, están en la jugada y entran a la sinergia con el Gobernador del Estado.



Todos enfrentito con cubrebocas, algunos con guantes, ignorantemente tocándose la cara, respondiendo cuestionamientos de la raza.



De repente, el representante del Gobierno del Estado, Fernando Simón Gutiérrez, parecía no entender o dar crédito a las respuestas de algunos, perdió su rectitud, sacó cabeza, asombrado, desesperado dijeron otros.



Es lo que hay, diría un ex alcalde, lo bueno es que el reporte será directo.



Cárcel a callejeros



El que no entiende por la buena, desde hoy le meten la fuerza pública para que se queden en su casa sino no muestran justificante de andar en la calle.



Una sola persona por vehículo, salida y regreso al trabajo, acudir a la farmacia, banco, hospital, compra de alimentos y atención a menores o discapacitados.



La restricción del horario de venta de cerveza, de 11 de la mañana a 6 de la tarde.



Más vale que dejen claro la misión de los grupos de seguridad, si les dicen que no dejen entrar a Coahuila a los de Monterrey ellos cumplen, no los hagan quedar mal y pedir disculpas.



Los aventaron a contener de visitantes y cumplieron, “no entran porque en Monterrey están bien contaminados”.. ¡pá tras!.. fue lo visto en un video que circuló en redes.



Tan cierto como que hubo aviso de la restricción, el policía cumplió y hay que agradecerle.



Reparten despensa



El reparto de despensas inició el gobernador Miguel Ángel Riquelme, dio el banderazo ayer para que 700 mil familias de los municipios de Coahuila sean favorecidos.



Los alcaldes llevan mano, como debe de ser, porque será a quienes les hagan descuento de sus participaciones.



La entrega, diría el Alcalde de Monclova, será previo levantamiento de un padrón de beneficiaros, si saben de alguien regístrenlo, diría a la prensa.



Así que cada político, funcionario o aspirante a seguir en la “liana” si quiere lucirse, mantener simpatías tendrá que invertirle, no de su bolsa porque casi nadie lo hace, un poco de la dieta que perciben, que también es recurso público.