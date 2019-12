10 Diciembre 2019 03:10:00

Pitufada en Ciénegas

Muy arropada se vio a la alcaldesa de Cuatro Ciénegas, Yolanda Cantú, durante su primer Informe de Gobierno, con la presencia de diputados locales que incluían al líder del Congreso, Marcelo Torres Cofiño, y el dirigente estatal Chuy de León.



Placearse por aquello de una posible reelección o cuando menos seguir en la “liana”, perdón cargo público, así que las diputada Rosa Nilda González, Gaby Garza, Blanca Eppen, Maru Cázares y hasta la ex Lariza Montiel.



Lo mismo hicieron los regidores de municipios vecinos, de Frontera se vio a Rodrigo Rivas, Ramiro Liñán y Raúl Guerrero, el que dicen que se pasa de antípora es César Menchaca, que buscaba quien lo tomara en cuenta.



Lo diría Yola, durante su primer año el Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas se convirtió en el punto más visitado de turistas, con reconocimientos nacionales, se han abierto nuevos hoteles, se cuenta con 6 parques y hay inversión pública.



Por algo la representación del Gobernador la llevó Lupita Oyervides, secretaria de Turismo, quien por cierto hoy estará también en Castaños, será acaso que aunque ella diga no pero el jefe es quien decide y manda.



Por ahí se vio al subsecretario de Gobierno, Juan Harb, y por alguna razón, comisión, negocio o amistad hasta el ex diputado Melchor Sánchez, el caso es que Yola Cantú tuvo una mezcla algo inusual de azulados y rojillos.



Limpiando Infonavit



Bajo el slogan “Limpiando tu casa” que ahora sí ellos, funcionarios de la 4T empezaron a despedir y remover personal que está inmiscuido o involucrado en los trinquetes que hicieron con otros.



El Infonavit es y será una dependencia que sirva a los trabajadores que requieran el beneficio de crédito o vivienda sin que por ello tengan que pagar absolutamente nada.



De los constructores mejor ni hablamos, están avisados que con los actuales titulares no habrá “arreglos”, lo dijo su jefe, el Presidente de la República, quiere funcionarios 90 por ciento honestos 10 por ciento de experiencia.



La limpieza de casa abarca todas las oficinas de Coahuila.



Manolo, copia fiel



A propósito de informes y alcaldes, el de Saltillo, Manolo Jiménez, le han hecho un guión igual que el del Mandatario, suponiendo que siguiendo la misma línea lo llevara directo a la silla en Palacio de Gobierno.



Hay viene Manolo a dar una vuelta por los municipios a regalar lámparas viejas, luego de que en Saltillo repondrá el alumbrado con tipo LED, en un tiempo así lo hizo MARS siendo alcalde de Torreón.



Dentro del avance de lo que será su Informe por la tarde en el Museo del Desierto, le transcribieron el mismo formato que el del Gobernador, 5 ejes que atendió durante el año, por mencionar algunas.



Misma ruta, mismas acciones, resultados, grupo… simple copia.



Ahí está Sofy



Todo apunta que serán las mismas damas, perdedoras y una bruta que se anotó, se oyó decir al de enfrente de la mesa del café refiriéndose a las candidatas a diputadas del PRI.



Algunas hasta momificadas se ven, tienen tantos años de ser y estar en los cargos, que pasaron de ser “las muñequitas del poder” a “las novias de Chucky” sin resultado legislativo, influencia política y tampoco captadoras de votos.



El PRI tiene damas con experiencia en el desempeño público, preparadas, que no han subido al templete y pueden cambiar esa imagen repetitiva y desgastada.



Era la comparecencia de secretarios en el Congreso, se vio a una Secretaria de Cultura informar con seguridad de los resultados de su encomienda, una dama agradable, culta e inteligente.



¡Ándale, ahí está Ana Sofy! Fue la exclamación.