31 Octubre 2020 03:10:00

Plan chapulín

La jugada política estaba prevista apenas tuvieron el “carro completo”, algunos perfiles les darían para ser candidatos a la alcaldía en la elección del 2021 pero los tiempos no les daban, ayer modificarían el calendario electoral.



En sesión del Consejo Electoral, ayer aprobó una sola modificación al calendario: 3 de enero 2021, fecha límite para que funcionarios que aspiren a ser candidatos se separen del cargo, la primera era el 20 de diciembre de 2020.



Lo habían comentado los del PRI, los perfiles, los resultados del 18 de octubre, algunos diputados electos serían los abanderados, ¿No se puede, los tiempos no dan? Diría uno, ¡No daban! desde ayer 30 de octubre dan, obediencia IEC.



Entre los “Juanitos” del PRI, anoten a Jorge Abdalá como candidato a la alcaldía de San Pedro, Chuma Montemayor por Sabinas, Esperanza Chapa por Piedras Negras, Raúl Onofre en Matamoros, entre otros.



De Monclova, dicen que si Alfredo Paredes no consigue la reelección por el PAN, quizás metan otro López, Ricardín o Ricardón pediría licencia el 2 de enero.



Los diputados electos tomarán protesta el día 1 de enero, calientan la silla un ratito y al día siguiente estarían renunciando, al tiempo.



Sobran perfiles



Es tanto el alboroto que traen con su “carro”, los tricolores que en Monclova los posibles anotados para recuperar la alcaldía son: Andrés Osuna, Armando Castro, Pablo González y Jesús Francisco Saracho, el notario.



Por perfiles no quedan, cada uno tiene su experiencia, dominan los altibajos de la política y entienden cómo se mueve la estructura.



Pensaríamos en Lupita Oyervides, pero jura que no quiere y que no le recordaríamos el cambio de calendario electoral, dieron los tiempos y se podrá.



La verdad en Monclova los priístas están a la expectativa o esperanzados a que Alfredo Paredes no se reelija o no apoye al abanderado, y van por la libre.



El deseo pitufo





Los blanquiazules de Monclova o Erick Ramos piden que el candidato a la alcaldía sea elegido en un proceso de consulta interna como en los viejos tiempos y se elimine la designación, el “dedazo”.



Una cosa es lo que quieran dirigentes municipales y militantes y otra lo que deciden los de cúpula del PAN y se acomode a sus intereses personales.



Entre los perfiles de candidatos se anotó Erick Ramos, el dirigente, su papá Agustín Ramos, Martín Blackaller y Mario Dávila.



Sin embargo, los del PAN esperan paciente la resolución sobre la posible reelección de Paredes, total tiempo hay, febrero la convocatoria, marzo el registro y junio la elección.



Ahí los posibles candidatos PRI- PAN, los de Morena aún siguen en la rebatinga, se habla que Mario Delgado le concedió el apoyo a Bretón Echeverría.



En el 2021 no tendrán arrastre de AMLO, veremos si conservan lo que tienen y presumen ser segunda fuerza política o solitos avanzan.



Muere Burciaga



Si alguien fue icono importante del PAN, es Rosendo Burciaga, de los iniciadores de lucha por la democracia, quien enfrentó al sistema y obtuvo respuesta, desapareció del país y regresó para dejar huella de benefactor social.



Rosendo Burciaga Saucedo murió ayer, una víctima más del Covid-19, la pandemia ha dejado muertos por todos rumbos, para donde voltee uno.



Descanse en paz, el hombre que daba las notas polémicas, los pocos que criticaban al sistema, hace más de 30 años.