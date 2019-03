09 Marzo 2019 04:10:00

Pleito casado

Al que nada más le falta sacar los guantes y ponerse en guardia es al superdelegado en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, quien trae de encargo al diputado Marcelo Torres Cofiño.



El presidente de la Junta de Gobierno en el Palacio de Coss culpó al presidente Andrés Manuel López Obrador de la crisis por los cobros desproporcionados de la trasnacional Naturgy, antes Gas Natural Fenosa, pues según esto la propia empresa advirtió que las importaciones del combustible aplicadas por Pemex encarecieron el producto y alguien tiene que correr con los costos, en este caso los usuarios.



Lo anterior fue motivo suficiente para que Flores Hurtado prácticamente retara a duelo a muerte al diputado Torres, quien además es coordinador de la bancada panista en el Congreso local.







Abrazos, no balazos



Peeero, para que haya pleito debe haber por lo menos dos involucrados y la respuesta de Marcelo Torres llegó pronto y aseguró que no se trepará al ring frente a Flores Hurtado.



De hecho, el legislador panista reviró al funcionario morenista con una máxima de la cuarta transformación, la pegajosa frase: “abrazos, no balazos”, que el ahora Presidente de la República hizo popular durante su última campaña presidencial, cuando los reporteros le preguntaban sobre los dardos encendidos que le lanzaban sus adversarios.



“Para este pleito, conmigo no van a contar”, aseguró Torres Cofiño. ¡Uy! ¡Así qué chiste! Dijeron los que quieren ver sangre.







No regresan la copa



El que tampoco se va a pelear con la cuarta transformación es el gobernador Miguel Riquelme. Reiteró su disposición de trabajar de cerca con el presidente López Obrador, aún y cuando de parte del partido en el poder, es decir el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), no regresan la copa y en cada aparición pública que hacen los gobernadores de oposición, hay abucheo.



Por cierto, para evitar un mal momento, como los que desde diciembre ocurren a lo largo y ancho del país en donde no hay mandatarios del mismo partido del Presidente, el Gobernador de Aguascalientes, el panista Martín Orozco Sandoval, optó por no acompañar al tabasqueño en un acto público y se reunió en privado al arribar al aeropuerto de aquella capital. Pero la medida de poco sirvió, pues las fuerzas vivas de Morena igualmente lo abuchearon, aunque en ausencia.







De mal gusto



En Torreón, la mejor manera que el alcalde Jorge Zermeño Infante encontró para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, fue con una muestra de obras de arte pensadas precisamente en las mujeres, pero resulta que la galería resultó de muy mal gusto y lejos de agradar, enojó.



Resulta que al Edil le pareció buena idea ambientar el festejo con figuras de lámina “adornadas” con ollas, sartenes, platos y otros utensilios de cocina, a manera de recordarle a la comunidad lagunera la importancia de las mujeres para el desarrollo de las labores del hogar, como cocinar.



Todavía no terminaba de inaugurar la exposición, cuando colectivos ciudadanos le estaban revirando. Adriana Romo, de la Red de Mujeres Laguna, calificó la campaña de “sexista” y de “mal gusto y falta de estética” las supuestas obras de arte contratadas por el Gobierno municipal. “No estamos de acuerdo en que usen nuestro dinero en esas mamarrachadas”, dijo al Edil panista. ¿Será que don Jorge es de la idea de que el lugar de la mujer es la casa?







‘Huachicoleo’

en el campo



Organizaciones campesinas como el Comité Estatal de Dorados de Villa, en donde manda Armando Mata Valadez, mejor conocido por sus seguidores como “El Ranchero”, pidieron a la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Irma Eréndira Sandoval, voltear la mirada a Coahuila y revisar el desempeño que Abraham Cepeda Izaguirre y Jorge Luis García Rodríguez tuvieron al frente de la Comisión Nacional de Zonas Áridas (Conaza) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor).



“El Ranchero” está convencido de que en las dos dependencias federales se desviaron millonarias cantidades de dinero destinadas a financiar proyectos del sector rural y mejorar las condiciones del campo.



De acuerdo con el dirigente campesino, no sólo en los ductos de Pemex hubo saqueo; el “huachicoleo” además estuvo en estas dependencias y consideró apremiante que el Gobierno federal abra una investigación.







Anda en campaña



El que ya anda en campaña y hasta tarjeta de beneficios sociales lanzó, es el regidor “independiente” Alfonso Danao de la Peña Villarreal. El saltillense aprovechó las redes sociales para presentar a sus seguidores la tarjeta de su propio programa de beneficios, con la cual los beneficiarios podrán tener acceso a desde equipos de limpieza, hasta boletos para el cine.



El regidor y excandidato sin partido a la alcaldía de Saltillo por lo visto quiere hacer ruido, aunque todavía falta para las campañas. A ver si le alcanza para cuando llegue lo bueno.