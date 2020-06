03 Junio 2020 04:09:00

Pleito casado

Vaya pleito que traen representantes de la 4T en Coahuila. En una esquina está el delegado del IMSS, Leopoldo Santillán y en la otra, el superdelegado Reyes Flores Hurtado. Al primero no le gusta que el segundo se involucre en asuntos del Seguro Social y el encono escaló hasta la amenaza de presentar denuncias penales por allanamiento.



Resulta que el viernes 29 de mayo, abogados de la delegación de la Secretaría del Bienestar, identificados como cercanos a Flores Hurtado, se apersonaron en las instalaciones del Hospital General de Zona 2 en Saltillo para evidenciar y tomar nota de la extracción de documentos de Farmacia, presuntamente ligados con el tráfico de medicamentos y de recetas.



Los cercanos a Flores, nos aseguran, se tomaron el tema de la demanda con tranquilidad, pues las instalaciones del IMSS son públicas –no privadas– y por lo tanto están ciertos de que el delito de allanamiento no tipifica. A ver en qué termina.





No puede entrar



Por cierto, ese mismo viernes hubo reporteros que acudieron a cubrir la nota e incluso fueron agredidos con violencia por empleados del área de seguridad del IMSS. La duda es si la denuncia por allanamiento ante la Fiscalía General de la República incluye a los periodistas o en el radar de los abogados del Seguro Social y de su delegado solo están Reyes Flores y sus cercanos.



Desde que Santillán llegó a la delegación o a la representación del IMSS en Coahuila, como le llaman los de la 4T han sido varios los desencuentros con Flores, quien por más intentos que hace, no puede entrar al IMSS con facilidad, tal y como ocurre con el ISSSTE y otras instancias federales.





Cuestión de días



Y entrados en este terreno, es cuestión de días para que corra la vigencia de las recientes reformas al Artículo 284 del Código Penal, en las cuales los legisladores locales incluyeron el robo de medicamentos al catálogo de los delitos graves, lo cual implica que los responsables no obtendrán beneficios de la ley, como la libertad anticipada.



El diputado Emilio de Hoyos Montemayor, presidente de la Junta de Gobierno en el Palacio de Coss, tiene el dato de que esta o con toda seguridad la siguiente semana entrará en vigor la reforma que se aprobó por unanimidad. La idea, comentó el también coordinador de la bancada de Unidad Democrática de Coahuila, es aplicar la cero tolerancia al robo de medicinas.





De trámite



Por ahí de las 13:00 horas empezó la reunión virtual de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) con la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para revisar las acciones que se implementan en cada entidad, por lo menos las principales, el los primeros días de la reactivación económica, de acuerdo con los famosos semáforos establecidos por el Gobierno federal.



Desde su despacho en el primer piso de Palacio de Gobierno, el gobernador Miguel Ángel Riquelme se conectó a la reunión virtual y fueron varias las aportaciones y tips que dio tanto a funcionarios federales como a sus colegas, pues en materia de reactivación, Coahuila se preparó con oportunidad. Se podría decir que en el caso de esta entidad, la reunión fue de trámite.





Bloque de regidores



De los 17 regidores y síndicos que integran el Cabildo de Matamoros, 11 le llevan las contras al alcalde Horacio Piña Avila, “El Ejotito”, para sus fans, y el rechazo no es gratis, pues el Edil, que llegó al cargo con la bandera de la cuarta transformación y el vuelo de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, se lo ganó a pulso con decisiones que según los ediles son ilegales.



Lo anterior viene a cuento porque los 11 regidores partirán semana este miércoles en Saltillo; primero se van a reunir con diputados locales en el Palacio de Coss y después con funcionarios de la Fiscalía General del Estado para ponerlos al tanto de las travesuras del alcalde que nada más no da una.



Por cierto, en el grupo de regidores inconformes con Piña no solo hay de oposición; cinco de ellos son del PRI, cuatro sin partido y dos de Morena, es decir, el partido del Alcalde.





De tiempo completo



De visita en Tele Saltillo y entrevistado en Tele Zócalo Nocturno, Alfonso Yáñez Arreola reiteró su interés por competir por la dirección de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, pues como “todo profesor de bien” tiene derecho a la aspiración.



Si la UAdeC incursionó a los comicios en linea con la reciente elección en la escuela de Sistemas de Torreón, se podría explorar la posibilidad en Juris, pero dejó ver que si algo le gusta a los maestros y futuros abogados es la contienda cara a cara.



Sobre los años convulsos que mantienen en la lona la fama de Juris, desde la salida, por piernas, de Luis Efrén Ríos Vega; la designación de Francisco Luis Yáñez Armijo como director decano y la coordinación interina a cargo de Elías Fernando Villalobos Alvarado, Yáñez Arreola consideró que a la institución le hace falta un director de tiempo completo, modernización y compromiso académico del cuerpo docente. Pues sí.